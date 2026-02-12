Деньги на жилье и спецстатус для бизнеса: какую помощь отныне смогут получить ветераны

Правительство Украины расширяет жилищные льготы для ветеранов, а также запускает новую государственную программу трудоустройства и создания безбарьерных пространств в громадах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал ".

Главное:

Жилищная компенсация: Средства на аренду теперь доступны всем ветеранам, чье жилье на ВОТ или было повреждено, а также бывшим пленным.

Средства на аренду теперь доступны всем ветеранам, чье жилье на ВОТ или было повреждено, а также бывшим пленным. Программа "Ветеран.Работа": Утвержден план на 2026-2027 годы по переквалификации и профессиональной адаптации бывших военных.

Утвержден план на 2026-2027 годы по переквалификации и профессиональной адаптации бывших военных. Цифровая платформа: Портал "Карьера ветерана" уже насчитывает более 65 тысяч вакансий от тысячи проверенных работодателей.

Портал "Карьера ветерана" уже насчитывает более 65 тысяч вакансий от тысячи проверенных работодателей. Поддержка бизнеса: Вводится специальный статус "субъекта ветеранского предпринимательства" с доступом к грантам и льготным инструментам.

Вводится специальный статус "субъекта ветеранского предпринимательства" с доступом к грантам и льготным инструментам. Общины: В 2026 году первые 15 громад получат государственную субвенцию на открытие современных ветеранских пространств.

Новые правила компенсации за аренду жилья

Правительство устранило ограничения, которые ранее мешали многим защитникам получить помощь. Теперь на покрытие расходов по аренде могут претендовать:

Защитники с ВОТ: Те, чье жилье осталось в оккупации или было разрушено/повреждено.

Те, чье жилье осталось в оккупации или было разрушено/повреждено. Ветераны-ВПЛ: Которые не имеют собственного жилья или ранее проживали в домах, которые не принадлежали им на правах собственности (например, у родственников).

Которые не имеют собственного жилья или ранее проживали в домах, которые не принадлежали им на правах собственности (например, у родственников). Освобожденные из плена: Защитники, которые вернулись домой, но не имеют доступа к своему жилью из-за оккупации территорий рф.

Как подать заявку: Обратиться можно в структурные подразделения ветеранской политики или в ближайший ЦНАП по месту фактической аренды жилья.

Финансирование будет поступать по регионам поэтапно - трижды в год (до 15 марта, 15 июня и 15 октября). Для ветеранов, которые не имеют собственной крыши над головой, предусмотрена возможность пролонгации выплат еще на полгода.

Работа и карьера: от ФЛП до крупных компаний

По данным Правительства, на сегодня около 12 тысяч ветеранов работают как ФЛП, а более 30 тысяч нашли новую работу после службы.

Платформа "Карьера ветерана": На ресурсе уже зарегистрировано более 3 тысяч ветеранов. Система помогает трансформировать военный опыт в гражданские компетенции.

На ресурсе уже зарегистрировано более 3 тысяч ветеранов. Система помогает трансформировать военный опыт в гражданские компетенции. Переквалификация: Программа "Ветеран.Работа" на 2026-2027 годы предусматривает полное сопровождение - от обучения новой профессии до финального трудоустройства.

Развитие громад и бизнеса

Государство стимулирует создание ветеранских пространств - безбарьерных центров, где ветераны и их семьи будут получать консультации в режиме "единого окна". В 2026 году финансирование на такие проекты направят в 15 громад.

Отдельный фокус - на ветеранском предпринимательстве. Новый спецстатус позволит ветеранам-бизнесменам получать адресную финансовую поддержку и специальные государственные гранты. Алгоритм получения этого статуса вскоре обнародует Минветеранов.

Все доступные возможности уже собраны на едином портале Ветеран.Про, где можно найти как общенациональные, так и региональные программы поддержки.

"Все национальные и региональные возможности для ветеранов собраны на платформе Ветеран.Про. Государство вместе с бизнесом продолжает системную работу, чтобы после службы ветераны имели реальные возможности, знали о них и могли легко воспользоваться", - резюмировала премьер-министр Юлия Свириденко.