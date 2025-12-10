Киев дает ветеранам до 500 тысяч на адаптацию жилья: кому доступна помощь и каковы условия

В Киеве утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир для Защитников и Защитниц с инвалидностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Кто из ветеранов сможет получить помощь

Украинцам рассказали (со ссылкой на публикацию заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марины Хонды), что в столице утвердили порядок частичной компенсации за переоборудование квартир:

для ветеранов и ветеранок с инвалидностью I группы;

для ветеранов и ветеранок с инвалидностью II группы.

Уточняется, что такая инициатива реализуется в рамках городской целевой программы "Поддержка киевлян - Защитников и Защитниц".

"После ранений собственный дом может стать пространством со многими барьерами - от узких дверных проемов до неудобных санузлов", - напомнила Хонда.

Она отметила, что город готов покрывать часть расходов - "чтобы каждый ветеран и каждая ветеранка могли жить в своей квартире свободно, без лишних препятствий".

На что можно потратить полученную компенсацию

Согласно информации Хонды, компенсация за переоборудование квартир может достигать 500 тысяч гривен.

При этом распространяется она на работы, необходимые для адаптации жилья к индивидуальным потребностям ветеранов:

расширение дверных проемов;

демонтаж и монтаж дверей;

демонтаж порогов и наличников;

обустройство санитарных комнат и кухни;

монтаж поручней;

перенос электровыключателей и розеток.

Заместитель главы КГГА отметила, что для многих раненых ветеранов такие изменения - не о комфорте, а о базовой возможности самостоятельной жизни.

"Когда мы говорим о переоборудовании, речь идет не о ремонте. Это о праве Защитников и Защитниц контролировать свое пространство: самостоятельно передвигаться, принимать душ, пользоваться кухней. Это то, что помогает человеку почувствовать комфорт и независимость в повседневных вещах", - подчеркнула Хонда.

Как ветеранам получить компенсацию от города

Чтобы получить компенсацию, ветеранам нужно подать документы в Центр комплексной поддержки участников боевых действий "Киев милитари хаб" (он сопровождает ветеранов на всех этапах получения городских услуг).

Перечень необходимых документов является следующим:

заявление о компенсации;

паспорт;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКПН);

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

решение экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица (ЭКОПФЛ);

документ о праве собственности на жилье (при наличии);

согласие совладельцев жилья;

дефектный акт, выданный районной государственной администрацией (РГА);

финансовые документы, подтверждающие расходы за ремонтные работы и материалы;

номер социального счета (IBAN) или карточки киевлянина.

Подать заявление на компенсацию и получить консультацию можно: