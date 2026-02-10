ua en ru
Главная » Жизнь » Изменения

Помощь в несколько кликов: в Киеве запустили новые онлайн-услуги для защитников

Вторник 10 февраля 2026 18:52
Киев расширил перечень онлайн-услуг для защитников и их родных (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В Киеве расширили функционал Портала услуг и объяснили, кто из защитников получил новые онлайн-возможности и при каких условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Читайте также: В Киеве утвердили компенсации для защитников: как получить деньги на отдых и обучение

Что именно изменилось на Портале услуг

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА рассказали, что столица расширила цифровые сервисы.

Так, на Портале услуг появились две новые онлайн-возможности:

  • для Защитников и Защитниц Украины;
  • для их семей.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что для города принципиально важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц была не только справедливой, но и максимально удобной.

"Мы системно развиваем Портал услуг Киева как единую точку доступа к городской помощи - без лишней бюрократии, очередей и сложных процедур", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что "цифровые сервисы должны работать для людей и снимать лишнюю нагрузку в сложные жизненные моменты".

"Это и есть о заботе городской власти - когда каждый, кто нуждается в поддержке, может получить ее быстро, прозрачно и понятно", - подчеркнул Мондриевский.

Какие услуги стали доступными онлайн

Одной из новых услуг стала "Денежная помощь Защитникам и Защитницам, освобожденным из плена".

Она дает возможность бывшим пленным получить единовременную денежную помощь в размере 45 000 гривен.

Помощь в несколько кликов: в Киеве запустили новые онлайн-услуги для защитниковВремя рассмотрения заявления - 30 дней (скриншот: portal.kyiv.digital)

Подать заявление на нее можно:

При этом условия получения следующие:

  • подтвержденный статус Защитника или Защитницы Украины;
  • регистрация в Киеве или взятие на учет как ВПЛ;
  • имеющийся полный пакет документов, включая подтверждение пребывания в плену.

Вторая услуга, появившаяся на портале, - "Компенсация за отдых Защитников и Защитниц и их семей".

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда объяснила, что речь идет о возможности получить компенсацию расходов на отдых - до 12 000 грн на человека, для Защитников и Защитниц вместе с близкими:

  • женой или мужем;
  • несовершеннолетними детьми;
  • нетрудоспособными родителями.

Отмечается, что такая компенсация покрывает расходы на проживание с питанием в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха или участие в автобусных турах выходного дня.

Помощь в несколько кликов: в Киеве запустили новые онлайн-услуги для защитниковПериодичность выплат - один раз в год (скриншот: portal.kyiv.digital)

"Для меня важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц не завершалась словами благодарности. Это должны быть конкретные решения, которые помогают в повседневной жизни", - подчеркнула Хонда.

Уточняется, что заявки на участие в программе принимаются ежегодно до 15 декабря.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Киев повышает безопасность женщин в ВСУ и объясняли, как можно получить до 50 тысяч компенсации расходов за приобретение бронежилета.

Кроме того, мы сообщали, что Киев дает ветеранам до 500 тысяч на адаптацию жилья.

Читайте также, кто из ветеранов сможет получить до 70 тысяч за переоборудование авто.

