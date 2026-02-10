Помощь в несколько кликов: в Киеве запустили новые онлайн-услуги для защитников
В Киеве расширили функционал Портала услуг и объяснили, кто из защитников получил новые онлайн-возможности и при каких условиях.
Что именно изменилось на Портале услуг
В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА рассказали, что столица расширила цифровые сервисы.
Так, на Портале услуг появились две новые онлайн-возможности:
- для Защитников и Защитниц Украины;
- для их семей.
Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что для города принципиально важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц была не только справедливой, но и максимально удобной.
"Мы системно развиваем Портал услуг Киева как единую точку доступа к городской помощи - без лишней бюрократии, очередей и сложных процедур", - подчеркнул чиновник.
Он добавил, что "цифровые сервисы должны работать для людей и снимать лишнюю нагрузку в сложные жизненные моменты".
"Это и есть о заботе городской власти - когда каждый, кто нуждается в поддержке, может получить ее быстро, прозрачно и понятно", - подчеркнул Мондриевский.
Какие услуги стали доступными онлайн
Одной из новых услуг стала "Денежная помощь Защитникам и Защитницам, освобожденным из плена".
Она дает возможность бывшим пленным получить единовременную денежную помощь в размере 45 000 гривен.
Время рассмотрения заявления - 30 дней (скриншот: portal.kyiv.digital)
Подать заявление на нее можно:
- либо онлайн - на Портале услуг;
- либо в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА;
- либо в "Киев милитари хаб".
При этом условия получения следующие:
- подтвержденный статус Защитника или Защитницы Украины;
- регистрация в Киеве или взятие на учет как ВПЛ;
- имеющийся полный пакет документов, включая подтверждение пребывания в плену.
Вторая услуга, появившаяся на портале, - "Компенсация за отдых Защитников и Защитниц и их семей".
Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда объяснила, что речь идет о возможности получить компенсацию расходов на отдых - до 12 000 грн на человека, для Защитников и Защитниц вместе с близкими:
- женой или мужем;
- несовершеннолетними детьми;
- нетрудоспособными родителями.
Отмечается, что такая компенсация покрывает расходы на проживание с питанием в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха или участие в автобусных турах выходного дня.
Периодичность выплат - один раз в год (скриншот: portal.kyiv.digital)
"Для меня важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц не завершалась словами благодарности. Это должны быть конкретные решения, которые помогают в повседневной жизни", - подчеркнула Хонда.
Уточняется, что заявки на участие в программе принимаются ежегодно до 15 декабря.
