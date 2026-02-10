Помощь в несколько кликов: в Киеве запустили новые онлайн-услуги для защитников

В Киеве расширили функционал Портала услуг и объяснили, кто из защитников получил новые онлайн-возможности и при каких условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

Что именно изменилось на Портале услуг

В Департаменте информационно-коммуникационных технологий КГГА рассказали, что столица расширила цифровые сервисы.

Так, на Портале услуг появились две новые онлайн-возможности:

для Защитников и Защитниц Украины;

для их семей.

Заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский отметил, что для города принципиально важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц была не только справедливой, но и максимально удобной.

"Мы системно развиваем Портал услуг Киева как единую точку доступа к городской помощи - без лишней бюрократии, очередей и сложных процедур", - подчеркнул чиновник.

Он добавил, что "цифровые сервисы должны работать для людей и снимать лишнюю нагрузку в сложные жизненные моменты".

"Это и есть о заботе городской власти - когда каждый, кто нуждается в поддержке, может получить ее быстро, прозрачно и понятно", - подчеркнул Мондриевский.

Какие услуги стали доступными онлайн

Одной из новых услуг стала "Денежная помощь Защитникам и Защитницам, освобожденным из плена".

Она дает возможность бывшим пленным получить единовременную денежную помощь в размере 45 000 гривен.

Время рассмотрения заявления - 30 дней (скриншот: portal.kyiv.digital)

Подать заявление на нее можно:

либо онлайн - на Портале услуг;

либо в Департаменте социальной и ветеранской политики КГГА;

либо в "Киев милитари хаб".

При этом условия получения следующие:

подтвержденный статус Защитника или Защитницы Украины;

регистрация в Киеве или взятие на учет как ВПЛ;

имеющийся полный пакет документов, включая подтверждение пребывания в плену.

Вторая услуга, появившаяся на портале, - "Компенсация за отдых Защитников и Защитниц и их семей".

Заместитель главы КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Марина Хонда объяснила, что речь идет о возможности получить компенсацию расходов на отдых - до 12 000 грн на человека, для Защитников и Защитниц вместе с близкими:

женой или мужем;

несовершеннолетними детьми;

нетрудоспособными родителями.

Отмечается, что такая компенсация покрывает расходы на проживание с питанием в санаторно-курортных учреждениях, домах отдыха или участие в автобусных турах выходного дня.

Периодичность выплат - один раз в год (скриншот: portal.kyiv.digital)

"Для меня важно, чтобы поддержка Защитников и Защитниц не завершалась словами благодарности. Это должны быть конкретные решения, которые помогают в повседневной жизни", - подчеркнула Хонда.

Уточняется, что заявки на участие в программе принимаются ежегодно до 15 декабря.