Головна » Життя » Суспільство

Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити

Україна, Субота 21 лютого 2026 17:40
UA EN RU
Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити Фото: як оформити пільги за кредитами для ЗСУ та їхніх родин (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на "кредитні канікули", які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

Хто має право на пільгу

Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків.

Для мобілізованих та резервістів канікули діють з першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби - на фронті чи в тилу.

Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО/ООС.

Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредитиФото: Умови отримання кредитної пільги для мобілізованих (mod.gov.ua)

"Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби", - пояснюють у відомстві.

Винятки та обмеження

Пільга не є абсолютною і не поширюється на певні категорії кредитів. Зокрема, йдеться про позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки.

Також канікули не доступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань.

Як оформити канікули

Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини.

Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредитиФото: Перелік документів, необхідних для оформлення кредитних канікул для військових(mod.gov.ua)

Крім військового квитка та довідки про проходження служби (форма 5), для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні.

"Це може бути довідка за формою 12 (про участь у бойових діях) або довідки, що видаються для отримання статусу УБД", - уточнюють у міністерстві.

Допомога ветеранам

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, яку саме допомогу можуть отримати ветерани в Україні, зокрема щодо грошових виплат, забезпечення житлом та отримання спецстатусу для бізнесу.

Також ми писали, що деякі категорії ветеранів зможуть отримати виплату у розмірі 70 тисяч гривень.

Крім того, у Києві запустили новий сервіс для отримання допомоги у кілька кліків. Водночас для ветеранів столиці передбачено 500 тисяч гривень на адаптацію.

