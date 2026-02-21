Без штрафів та відсотків: як військовим і їхнім родинам заморозити кредити
Військовослужбовці, мобілізовані та резервісти мають право на "кредитні канікули", які дозволяють не сплачувати відсотки та штрафи за позиками під час служби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.
Хто має право на пільгу
Як зазначають у Міноборони, звільнення від нарахування пені та відсотків за кредитом поширюється на захисників, а також на їхніх дружин або чоловіків.
Для мобілізованих та резервістів канікули діють з першого дня призову до моменту звільнення, незалежно від місця служби - на фронті чи в тилу.
Військові за контрактом отримують таке право за умови безпосередньої участі у захисті країни. Ключовим фактором є залучення до заходів з оборони у будь-який період після 24 лютого 2022 року або під час АТО/ООС.
Фото: Умови отримання кредитної пільги для мобілізованих (mod.gov.ua)
"Якщо ви брали участь у бойових діях або заходах з оборони хоча б один день, то отримуєте право на списання відсотків і штрафів. Це право активується з першого дня такої участі і зберігається на весь подальший час служби", - пояснюють у відомстві.
Винятки та обмеження
Пільга не є абсолютною і не поширюється на певні категорії кредитів. Зокрема, йдеться про позики на придбання нерухомості, автомобілів або специфічного енергообладнання, якщо держава вже компенсує за ними відсотки.
Також канікули не доступні для іноземців у ЗСУ та контрактників, які жодного разу не залучалися до бойових завдань.
Як оформити канікули
Для зупинки нарахувань необхідно надати банку пакет документів від стройової частини.
Фото: Перелік документів, необхідних для оформлення кредитних канікул для військових(mod.gov.ua)
Крім військового квитка та довідки про проходження служби (форма 5), для контрактників обов'язковим є підтвердження безпосередньої участі в обороні.
"Це може бути довідка за формою 12 (про участь у бойових діях) або довідки, що видаються для отримання статусу УБД", - уточнюють у міністерстві.
