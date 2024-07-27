Штрафы за слишком громкие генераторы при отключениях предлагают отменить: что известно

Верховной Раде предлагают официально отменить штрафы для граждан за использование генераторов во время отключений света на фоне войны. Речь идет об административной ответственности за нарушение требований законодательства насчет допустимого уровня шума.

РБК-Украина рассказывает, что предлагает изменить законопроект №11372 и что о нем известно.

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Что предлагает изменить законопроект

В результате регулярных вражеских массированных атак на энергетическую инфраструктуру нашего государства, было повреждено немало тепло и гидроэлектростанций. Как следствие - энергетики вынуждены прибегать к аварийным и стабилизационным отключениям электроэнергии в большинстве населенных пунктов Украины.

Одной из альтернатив для населения и представителей бизнеса является выработка электроэнергии с помощью электрогенераторов. Однако некоторые из них превышают допустимый законодательством уровень шума.

Это, согласно статье 182 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), влечет административную ответственность в виде:

или предупреждения

или наложения штрафа от 85 до 255 грн (от 5 до 15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на обычных граждан

или наложения штрафа от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - на должностных лиц и граждан, которые являются субъектами хозяйственной деятельности

Если же правонарушение совершается повторно в течение года (после того, как лицо было подвергнуто административному взысканию за такое же нарушение), размер штрафов будет больше:

от 255 до 510 грн (от 15 до 30 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для обычных граждан

от 850 до 2550 грн (от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан) - для должностных лиц и граждан, являющихся субъектами хозяйственной деятельности

Кроме того, в обоих случаях повторного совершения правонарушения предусмотрена конфискация "предметов нарушения тишины".

Вместо этого проект закона №11372 предлагает дополнить статью 182 КУоАП примечанием такого содержания: "Положения настоящей статьи не применяются в случае, если источником шума является установка, производящая электроэнергию для обеспечения ею потребителей (физических лиц, в том числе физических лиц-предпринимателей (ФЛП), или юридических лиц) в период отключения электроэнергии, отсутствия технического обеспечения электроснабжения потребителя".

В пояснительной записке уточняется, что принятие и реализация документа "обеспечит надлежащий уровень жизни людей и ведение предпринимательской деятельности субъектами хозяйствования".

Основное о проекте закона

Проект закона №11372 о внесении изменений в КУоАП насчет освобождения от ответственности за нарушение требований к уровню шума при пользовании электрогенераторами был зарегистрирован в Верховной Раде 24 июня 2024 года.

Инициатором законопроекта выступил народный депутат Александр Ковалев (член депутатской группы "Відновлення України").

Главным комитетом ВРУ по этому вопросу стал комитет по вопросам правоохранительной деятельности под руководством Сергея Ионушаса.

Проект закона №11372 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

26 июня документ был предоставлен народным избранникам для ознакомления.

В заключительных положениях документа уточняется, что закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Штрафы за генераторы: что нужно знать

В начале июня 2024 года в некоторых СМИ начали писать, будто бы владельцев генераторов в Украине будут штрафовать за превышение норм шума.

Это вызвало большой ажиотаж в обществе, ведь генераторы во время отключений электроэнергии спасают многих.

Тогда в Кабинете министров объяснили, что за превышение уровня шума действительно существуют штрафы, однако указанные в законе требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий или других чрезвычайных ситуаций.

Не наказывают украинцев, по словам правительственных чиновников, и в случаях, когда шумные приборы и другое оборудование обеспечивает жизнедеятельность жилых или нежилых общественных зданий.

"Согласно разъяснению Министерства здравоохранения и Госпродпотребслужбы, в условиях ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций санитарные нормы по превышению ими уровня шума не применяются. Поэтому ни о каких штрафах за это речь не идет", - подчеркнул премьер-министр Денис Шмыгаль.

Между тем юрист Игорь Тетеря в комментарии РБК-Украина объяснил, что человек, использующий слишком громкий генератор (превышающий допустимый уровень шума), действительно может быть привлечен к ответственности по статье 182 КУоАП.

Он добавил, что постановления насчет шума от генераторов составляются, но их совсем немного.

Кроме того, в некоторых случаях суды отменяют такие постановления из-за отсутствия доказательств (результатов измерения шума по превышению допустимых норм в конкретном месте в определенный период суток).