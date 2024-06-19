Штрафы за генератор и даже конфискация: юрист объяснил, могут ли назначить наказание

В Украине из-за отключения электроэнергии малый и средний бизнес вынужден применять генераторы. Шум от их работы часто не нравится соседям, которые жалуются правоохранительным органам на нарушение режима тишины.

РБК-Украина расспросила юриста Игоря Тетерю о том, могут ли выписать штраф за превышение шума генератора и о каких суммах идет речь.

Какой штраф может быть назначен за шум генератора

"Лицо, которое использует генератор, что превышает допустимый уровень шума, может быть привлечено к ответственности по ст. 182 КУоАП", - говорит юрист.

Первая часть этой статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа на граждан от 85 до 255 грн и наложение штрафа на должностных лиц и граждан - субъектов хозяйственной деятельности - от 255 до 510 грн.

Вторая часть применяется, если лицо в течение года еще раз совершило такое же нарушение и предусматривает наказание в виде штрафа на граждан от 255 до 510 грн и на должностных лиц и граждан - субъектов хозяйственной деятельности - от 850 грн до 1700 грн, в обоих случаях - с возможной конфискацией предметов нарушения тишины (в этом случае - генератора).

Юрист отмечает, что постановления по поводу шума от генераторов составляются, но их совсем немного.

"Преимущественно суды отменяют такие постановления, поскольку вынесший орган не предоставил достаточных доказательств совершения лицом административного правонарушения. Такими доказательствами, в частности, должны быть результаты измерения шума и превышение допустимых норм в соответствующих местах в определенный период суток. При этом нормы в разных местах отличаются", - добавляет Тетеря.

Какие допустимые показатели шума:

в жилых помещениях жилья I и II категорий, допускается уровень шума: днем - до 40 децибел, ночью - до 30 децибел

в залах кафе, столовых, баров, ресторанов - круглосуточно до 55 децибел

на площадках отдыха на территории микрорайонов и групп жилых домов, коттеджей, домов отдыха - круглосуточно до 45 децибел

на территориях, непосредственно прилегающих к магазинам, торговым центрам - круглосуточно до 70 децибел

Эти нормы утверждены приказом Министерства здравоохранения Украины №463 от 22.02.2019 года.

"Орган, принимающий постановление по ч. 1 ст. 182 КУоАП в связи с шумом от генератора, должен доказать превышение таких уровней шума", - говорит эксперт.

Когда штраф не назначают

П. п. 2, 6 ч. 5 ст. 32 Закона Украины "О системе общественного здоровья", в соответствии с которыми соблюдение уровней тишины не распространяется на случаи предотвращения возникновения и/или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, а также на случаи работы оборудования и механизмов, обеспечивающих жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий, при условии принятия исчерпывающих мер по максимальному ограничению проникновения шума в близлежащие помещения, в которых постоянно или временно находятся люди

Как это действует на практике

В Шевченковском районном суде Черновцов 29 марта 2023 года по делу № 727/976/23 и Броварскому горрайонном суде Киевской области от 14 мая 2024 года по делу № 361/11807/23 рассматривали дела по превышению шума генератора, но наказание не назначили, поскольку не был зафиксирован уровень шума.

"Даже если соответствующим органом будет зафиксировано превышение допустимого шума, однако лицо докажет, что генератор использовался для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которой можно считать отключение света в связи с повреждением электросетей ракетными атаками, а также, что генератор обеспечивал жизнедеятельность здания при отключении света, то составленное постановление также будет подлежать отмене", - объясняет Тетеря.

При этом он подчеркнул, что наказание по второй части ст. 182 КУоАП (повторное в течение года нарушение уровня шума) может предусматривать конфискацию генератора. Однако в реестре судебных решений нет ни одного постановления суда о таких случаях.

Штрафы не применяются, если генераторы используются для предотвращения возникновения и/или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (фото: Getty Images)

За вызов полиции из-за шума генератора наказания может получить заявитель

"Интересным в этом контексте является также решение Оболонского районного суда г. Киева от 11 мая 2023 года по делу № 756/3652/23. По этому делу на заявителя полиция составила постановление из-за заведомо ложного вызова, которое женщина решила обжаловать в суде", - рассказывает Тетеря.

Женщина проживала на 2-м этаже жилого дома, а под ее квартирой расположен кафе-бар. После отключений электроэнергии в заведении под окнами ее установили мощный бензиновый генератор, который громко жужжал и выпускал выхлопные газы.

Заявитель вызвала полицию, чтобы они приняли меры к уполномоченным лицам кафе-бара. Однако патрульные составили в отношении женщины протокол и постановление о привлечении к административной ответственности за заведомо ложный вызов полиции.

"В результате рассмотрения дела суд отказал в удовлетворении иска, признав постановление полиции законным и отметил, что во время военного положения КГГА разрешила использовать генераторы для функционирования малого бизнеса. Заявитель сознательно вызвала полицию, зная о том, что кафе не нарушает действующее законодательство. Женщина вызвала полицию регулярно", - говорит юрист.

Что касается другой ответственности, что может быть связано с нарушением эксплуатации генераторов, в частности ст. 175 КУоАП, 270 Уголовного кодекса Украины "Нарушение установленных законодательством требований пожарной и техногенной безопасности" и т. п. пока не зафиксированы случаи привлечения к такой ответственности.