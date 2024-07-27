Штрафи за занадто гучні генератори під час відключень пропонують скасувати: що відомо

Верховній Раді пропонують офіційно скасувати штрафи для громадян за використання генераторів під час відключень світла на тлі війни. Йдеться про адміністративну відповідальність за порушення вимог законодавства щодо допустимого рівня шуму.

РБК-Україна розповідає, що пропонує змінити законопроект №11372 і що про нього відомо.

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Що пропонує змінити законопроект

У результаті регулярних ворожих масованих атак на енергетичну інфраструктуру нашої держави, було пошкоджено чимало тепло та гідроелектростанцій. Як наслідок - енергетики змушені вдаватися до аварійних і стабілізаційних відключень електроенергії у більшості населених пунктів України.

Однією з альтернатив для населення та представників бізнесу є вироблення електроенергії за допомогою електрогенераторів. Однак деякі з них перевищують допустимий законодавством рівень шуму.

Це, згідно зі статтею 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), тягне за собою адміністративну відповідальність у вигляді:

або попередження

або накладення штрафу від 85 до 255 грн (від 5 до 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - на звичайних громадян

або накладення штрафу від 255 до 510 грн (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - на посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності

Якщо ж правопорушення вчиняється повторно впродовж року (після того, як особу було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення), розмір штрафів буде більшим:

від 255 до 510 грн (від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - для звичайних громадян

від 850 до 2550 грн (від 50 до 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) - для посадових осіб та громадян, які є суб'єктами господарської діяльності

Крім того, в обох випадках повторного вчинення правопорушення передбачена також конфіскація "предметів порушення тиші".

Натомість проект закону №11372 пропонує доповнити статтю 182 КУпАП приміткою такого змісту: "Положення цієї статті не застосовуються у разі, якщо джерелом шуму є установка, що виробляє електроенергію для забезпечення нею споживачів (фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб-підприємців (ФОП), або юридичних осіб) у період відключень електроенергії, відсутності технічного забезпечення електропостачання споживача".

У пояснювальній записці уточнюється, що прийняття та реалізація документа "забезпечить належний рівень життя людей та ведення підприємницької діяльності суб'єктами господарювання".

Основне про проект закону

Проект закону №11372 про внесення змін до КУпАП щодо звільнення від відповідальності за порушення вимог до рівня шуму під час користування електрогенераторами було зареєстровано у Верховній Раді 24 червня 2024 року.

Ініціатором законопроекту виступив народний депутат Олександр Ковальов (член депутатської групи "Відновлення України").

Головним комітетом ВРУ з цього питання став комітет з питань правоохоронної діяльності під керівництвом Сергія Іонушаса.

Проект закону №11372 (скриншот: itd.rada.gov.ua/billInfo)

26 червня документ було надано народним обранцям для ознайомлення.

У прикінцевих положеннях документа уточнюється, що закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Штрафи за генератори: що треба знати

На початку червня 2024 року у деяких ЗМІ почали писати, буцімто власників генераторів в Україні будуть штрафувати за перевищення норм шуму.

Це викликало чималий ажіотаж у суспільстві, адже генератори під час відключень електроенергії рятують багатьох.

Тоді у Кабінеті міністрів пояснили, що за перевищення рівня шуму дійсно існують штрафи, проте зазначені у законі вимоги не застосовуються під час ліквідації наслідків аварій, стихійного лиха чи інших надзвичайних ситуацій.

Не карають українців, за словами урядовців, і у випадках, коли шумні прилади та інше обладнання забезпечує життєдіяльність житлових або нежитлових громадських будівель.

"Згідно з роз'ясненням Міністерства охорони здоров'я та Держпродспоживслужби, в умовах ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення ними рівня шуму не застосовуються. Тому про жодні штрафи за це не йдеться", - наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Тим часом юрист Ігор Тетеря у коментарі РБК-Україна пояснив, що людину, яка використовує занадто гучний генератор (такий, що перевищує допустимий рівень шуму), дійсно може бути притягнуто до відповідальності за статтею 182 КУпАП.

Він додав, що постанови щодо шуму від генераторів складаються, але їх зовсім небагато.

Крім того, у деяких випадках суди скасовують такі постанови через брак доказів (результатів вимірювання шуму щодо перевищення допустимих норм у конкретному місці у певний період доби).