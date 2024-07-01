Как получить компенсацию за генераторы для дома: объяснение КГГА
Отключение света в Киеве и по всей Украине приводит к ситуации, когда нужно устанавливать дополнительное оборудование для питания на многоквартирные дома. Это недешево, но есть несколько государственных и городских программ, позволяющих компенсировать значительную часть расходов.
Об этом говорится в материале РБК-Украина " Как Киев готовится к длительным отключениям света и сколько это стоит".
Программы софинансирования: как получить компенсацию
Сейчас действует одна государственная и несколько городских программ, компенсирующих затраты на альтернативную энергетику. Например, по госпрограмме "ГринДом" можно получить гранты на компенсацию расходов на солнечные панели, инверторы и аккумуляторы.
Обратите внимание. Для того чтобы воспользоваться программой, необходимо наличие средств в достаточном объеме на счете ОСМД и принятие соответствующего решения общим собранием.
Отдельно в Киеве действуют три муниципальных программы. Они позволяют жильцам устанавливать в доме альтернативные источники питания или разное энергоэффективное оборудование.
Город возмещает не менее 70% его стоимости. И программы эти действуют как для ОСМД и ЖСК, так и для домов, где они не созданы, говорит заместитель главы Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев.
Сейчас, добавляет он, большое внимание граждан к Порядку частичного возмещения стоимости независимых источников энергии: бензиновых, дизельных, газовых генераторов, солнечных зарядных станций, инверторов.
"Это стало своеобразным спасением для сотен домов после того, как враг начал массированно обстреливать энергообъекты", – говорит замглавы КГГА.
Фото: Установка солнечных панелей на дом (Getty Images)
Такая программа позволяет компенсировать 75% стоимости уже приобретенного генератора или другого оборудования. По состоянию на начало 2024 года в жилых домах Киева установили более 670 единиц различного оборудования и сумма возмещения составила около 18,6 млн. грн., приводят данные в КГГА.
В Киеве жилые дома нуждаются в разной мощности, количестве оборудования, и разных объемах помощи. Муниципалитет сейчас формирует предложения к изменениям и вынесет их на рассмотрение и утверждение Киевсовета.
Кроме того, в Киеве действует Конкурс энергоэффективных проектов "70/30%". Принять участие в нем могут только ОСМД и ЖСК. Город оплачивает 70% стоимости установки, например индивидуальных тепловых пунктов, домовых счетчиков, утепления фасада или кровли, замену окон и дверей в коридорах для экономии тепла, электричества и денег жильцов. Уже было реализовано более 700 таких проектов. Это сотни миллионов гривен экономии, говорят в КГГА.
Третья городская программа – Капремонты. Ей могут воспользоваться все, в том числе дома без ОСМД или ЖСК. Здесь уже несколько больший перечень работ, на которые можно получить компенсацию, и доступны разные варианты финансового соотношения.
К примеру, замена лифта обошлась бы собственными средствами дорого. Но по этой программе можно получить лифт всего в 5% от его цены, потому что по программе действует соотношение 95/5%. То есть имеете новый лифт за 5% его стоимости.
"Но здесь есть важный элемент – объединение людей и принятие совместного решения. Программа включает и энергоэффективные работы, где соотношение не изменилось – 70/30%", – рассказывает Пантелеев.
Эксперты, уже ранее участвовавшие в программах, советуют тщательно просчитать техническую часть, учесть инфляционные риски. Важно также проговорить со всеми жителями, как все реализовывать на практике.
Напомним, ранее стало известно, что ждет украинской энергетики до конца 2024 года.
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