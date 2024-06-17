Будут ли штрафовать за шум от генератора в Украине: разъяснение Кабмина

Будут ли штрафовать украинцев за превышение уровня шума при использовании генераторов читайте в материале РБК-Украина.

Что предшествовало

Частые отключения света заставили украинцев находить альтернативу энергообеспечению. Одним из таких способов есть генераторы. Это довольно не безопасный способ альтернативы энергии, использование которого имеет ряд правил.

Генератор должен быть установлен на открытом воздухе на расстоянии минимум шесть метров до окон, дверей и гаражей. Его запрещено устанавливать в многоэтажке. Кроме этого, во время своей работы генераторы производят шум, который может мешать людям и негативно на них влиять. А также угарный газ, большая концентрация которого в непроветриваемом помещении может привести к летальным исходам.

На днях в СМИ начала распространяться информация, что в Украине владельцев генераторов будут штрафовать за превышение норм шума.

Действительно, в Украине в законе "Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения" шумовое загрязнение – повод для штрафа. В нем указано, что допустимый уровень шума на прилегающих к жилым домам территориях:

в дневное время: 55-70 дБ ;

; в ночное время: 45-60 дБ .

Закон предусматривает следующие меры для нарушителей:

устное предупреждение;

штраф в размере 5-15 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан для физических лиц ( 85-255 грн ) и 15 до 30 для юридических лиц ( 255-510 грн ).

В случае, если нарушение было совершено повторно, штраф для граждан возрастет до 15-30 не облагаемых налогом минимумов доходов ( 255-510 грн ), а для юридических компаний – до 50-150 минимумов ( 850-2550 грн) с конфискацией источника шума.

Действительно ли будут штрафовать?

Как заявляют в Кабмине, на Украине действительно можно получить штраф за превышение уровня шума. Но распространенная в СМИ информация не соответствует действительности.

Указанные в законе требования не применяются при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, других чрезвычайных ситуаций. А также в случае когда, например, шумные приборы и другое оборудование обеспечивает жизнедеятельность жилых и нежилых общественных зданий.

Как снизить уровень шума от генератора?

Самый дешевый и самый простой способ – установить генератор на расстоянии шести метров от жилых домов и спальных помещений.

окружить генератор шумозащитными и акустическими экранами.

оборудовать генератор специальным кожухом с внутренней шумоизоляцией и отводом выхлопных газов.

дополнительную звукоизоляцию можно создать, уложив генератор мешками с песком. Укладывайте их вокруг так, чтобы агрегат был виден с полутораметрового расстояния. Такой звукоизоляционный круг из мешков позволит снизить шум от генератора. Важно, чтобы расстояние от включенного генератора до мешков было не менее полуметра.

Проблемы со светом в Украине

После обстлов РФ по энергетике в Украине вынуждены вводить ограничения как для промышленности, так и для бытовых потребителей.

Ранее РБК-Украина говорила, как правильно использовать генератор, автономные газовые плитки, газовые баллоны и свечи.

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