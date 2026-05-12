ua en ru
Вт, 12 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Штрафы для велосипедистов: за что наказывают "водителей" и на какие суммы можно "влететь"

08:00 12.05.2026 Вт
2 мин
С какого возраста велосипедистам разрешено ездить по дороге?
aimg Василина Копытко aimg Евгений Булименко Эксперт
Штрафы для велосипедистов: за что наказывают "водителей" и на какие суммы можно "влететь" Велосипедистам запрещено двигаться по тротуарам (фото: Freepik)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, на которых распространяется действие Правил дорожного движения. В случае их несоблюдения предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

О том, за какие нарушения и как наказывают велосипедистов, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.

Читайте также: Нарушают почти все: где на самом деле должны ездить велосипедисты и о каких правилах забывают

Главное:

  • Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста.
  • Штраф за нарушение ПДД велосипедистом составляет 340 грн.
  • За нарушение в состоянии опьянения размер штрафа составляет 680 грн.
  • Если нарушение повлекло аварийную обстановку, штраф составляет 850 грн или общественные работы от 20 до 40 часов.
  • Велосипед должен быть оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: белым спереди, оранжевыми по бокам, красным сзади.

Требования и запреты для велосипедистов

"Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного", - объясняет Булименко.

Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть включен фонарь (фара).

Велосипедистам запрещается:

  • Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток - с выключенным фонарем или без светоотражателей.
  • Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.
  • Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.
  • Во время движения держаться за другое транспортное средство.

Какое наказание "светит" за нарушение

Ответственность за нарушение велосипедистами Правил дорожного движения предусмотрена ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Нарушения наказываются штрафом в размере:

  • 340 грн за нарушение ПДД;
  • 680 грн в случае, если лицо находится в состоянии опьянения;
  • 850 грн или общественные работы сроком от двадцати до 40 часов, если нарушение повлечет аварийную обстановку.

Читайте также о том, как правильно пересекать дорогу с велосипедом, чтобы не получить наказание, и могут ли велосипедисты игнорировать светофор.

Ранее мы писали о правилах перевозки велосипедов в наземном транспорте и в каких случаях владельцу могут выписать штраф.

Важно: Этот материал носит исключительно ознакомительный характер и не является юридической консультацией. РБК-Украина не несет ответственности за действия, совершенные на основе этой информации. В случае необходимости в правовой помощи или толковании законодательства рекомендуем обратиться к квалифицированному юристу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Велосипед Штрафы Юридические советы
Новости
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
НАБУ и САП "пришли" к Ермаку: что известно
Аналитика
Свидетели нефтяных схем Путина часто "выпадают из окон", - Владислав Власюк
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Свидетели нефтяных схем Путина часто "выпадают из окон", - Владислав Власюк