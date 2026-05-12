Штрафы для велосипедистов: за что наказывают "водителей" и на какие суммы можно "влететь"
Велосипедисты являются полноценными участниками дорожного движения, на которых распространяется действие Правил дорожного движения. В случае их несоблюдения предусмотрена ответственность по ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
О том, за какие нарушения и как наказывают велосипедистов, в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко.
Главное:
Требования и запреты для велосипедистов
"Двигаться по дороге на велосипедах разрешается лицам, достигшим 14-летнего возраста. Кроме того, велосипедист имеет право управлять велосипедом, который оборудован звуковым сигналом и светоотражателями: спереди - белого цвета, по бокам - оранжевого, сзади - красного", - объясняет Булименко.
Для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости на велосипеде должен быть включен фонарь (фара).
Велосипедистам запрещается:
- Управлять велосипедом с неисправным тормозом, звуковым сигналом, а в темное время суток - с выключенным фонарем или без светоотражателей.
- Двигаться по автомагистралям и дорогам для автомобилей, когда рядом обустроена велосипедная дорожка.
- Двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме детей до 7 лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.
- Во время движения держаться за другое транспортное средство.
Какое наказание "светит" за нарушение
Ответственность за нарушение велосипедистами Правил дорожного движения предусмотрена ст. 127 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Нарушения наказываются штрафом в размере:
- 340 грн за нарушение ПДД;
- 680 грн в случае, если лицо находится в состоянии опьянения;
- 850 грн или общественные работы сроком от двадцати до 40 часов, если нарушение повлечет аварийную обстановку.
