"Серая зона" в образовании. Языковой закон планируют дополнить новыми требованиями

Понедельник 29 сентября 2025 11:24
"Серая зона" в образовании. Языковой закон планируют дополнить новыми требованиями Правки в языковой закон должны усилить роль украинского в образовательной сфере (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Украине требует уточнения законодательство по использованию государственного языка в сфере внешкольного образования. Сейчас над этим работает рабочая группа Верховной Рады.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Почему хотят внести правки в языковой закон

"Ситуация, откровенно говоря, не критическая, но и не беспроблемная. В основе нашей языковой политики - закон, что, несомненно, является важным достижением. Однако сам по себе он не является догмой - требует уточнений, модернизации, адаптации к реальности", - отметила Ивановская.

Она добавила, что сейчас над изменениями сотрудничает с профильным комитетом Верховной Рады, рабочую группу возглавляет Никита Потураев.

Проблема частных спортивных секций

Ивановская отметила, что языковой вопрос в образовании в целом определен четко - языком образовательного процесса является украинский. Однако ситуация с частными заведениями, в частности спортивными секциями, кружками или детскими лагерями, остается неурегулированной.

"В законе есть пробел: язык самой услуги фактически выпадает из правового поля. Реклама или объявления должны быть на украинском, но тренировки или репетиции могут проводиться на любом языке по договоренности между родителями и тренером", - пояснила омбудсмен.

Жалобы родителей

По ее словам, родители часто обращаются с жалобами, когда в детских секциях или школах тренеры общаются на русском языке. Такие случаи фиксируют, однако накладывать санкции невозможно, поскольку правовых оснований для этого нет.

"Это и есть та "серая зона", которую нужно четко урегулировать в законе. Речь идет не о репрессиях или контроле, а о системности", - подчеркнула Ивановская.

Омбудсмен подчеркнула, что украинский язык должен присутствовать не только формально, но и в повседневной среде детей - в спорте, кружках и лагерях.

"Особенно сегодня, когда каждая сфера жизни должна быть проукраинской - сознательно, последовательно и на уровне закона", - добавила она.

Читайте также о том, что языковое законодательство в Украине не предусматривает создание никаких "языковых патрулей". Более того, такая модель не является эффективной, считает Уполномоченная по защите государственного языка Елена Ивановская.

Ранее мы писали о том, кого в Украине могут оштрафовать за нарушение языкового законодательства и какие суммы предусмотрены наказанием.

