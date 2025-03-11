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Штраф за нарушение воинского учета: украинцы за рубежом смогут оплатить онлайн

Вторник 11 марта 2025 17:20
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Штраф за нарушение воинского учета: украинцы за рубежом смогут оплатить онлайн Фото: Екатерина Черногоренко (facebook.com/katheryn.chernohorenko)
Автор: Наталья Кава

Украинцы смогут платить штрафы за нарушение воинского учета онлайн через приложение "Резерв+". Это можно будет сделать без посещения территориальных центров комплектования.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире телемарафона.

По ее словам, это станет возможным благодаря приложению "Резерв+" и законопроекту 12093, который устраняет бюрократические преграды.

Нововведение позволит оплачивать штрафы в несколько кликов и даже получить скидку 50%, аналогично штрафам за нарушение ПДД.

"Вы делаете это в несколько кликов прямо в своем приложении", - пояснила она, добавив, что сразу после оплаты можно обновить свои данные в реестре.

Черногоренко также подчеркнула, что новая система будет работать и для украинцев, которые находятся за рубежом.

"Собственно, украинские граждане, которые за рубежом, также могут обновить свои данные, оплатить штраф дистанционно и не иметь проблем с документами", - отметила она.

"Резерв+"

В прошлом году в Украине был запущен электронный кабинет для призывников, военнообязанных и резервистов в виде мобильного приложения "Резерв+".

Благодаря приложению можно:

  • обновить свои учетные данные;
  • создать электронный военно-учетный документ, который имеет специальный QR-код.

Однако впоследствии в Минобороны рассказали, что работают над усовершенствованием функционала приложения. В частности, в октябре 2024 года в приложении запустили сервис рекрутинга. Это должно расширить "линейку сервисов", которые Министерство обороны предоставляет военным и гражданским лицам.

В ноябре в "Резерв+" позволили оформлять отсрочку от мобилизации для определенных категорий лиц.

Также ранее сообщалось, что Министерство обороны планирует добавить в приложение "Резерв+" еще одну функцию. Штраф за нарушение правил воинского учета можно будет оплатить онлайн.

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