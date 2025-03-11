Штраф за порушення військового обліку: українці за кордоном зможуть оплатити онлайн

Українці зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку онлайн через додаток "Резерв+". Це можна буде зробити без відвідування територіальних центрів комплектування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це розповіла заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.

За її словами, це стане можливим завдяки застосунку "Резерв+" та законопроєкту 12093, який усуває бюрократичні перепони.

Нововведення дозволить сплачувати штрафи в кілька кліків та навіть отримати знижку 50%, аналогічно до штрафів за порушення ПДР.

"Ви робите це в декілька кліків прямо у своєму застосунку", – пояснила вона, додавши, що одразу після оплати можна оновити свої дані в реєстрі.

Чорногоренко також підкреслила, що нова система працюватиме і для українців, які перебувають за кордоном.

"Власне, українські громадяни, які за кордоном, також можуть оновити свої дані, оплатити штраф дистанційно і не мати проблем з документами", – зазначила вона.

"Резерв+"

Минулого року в Україні було запущено електронний кабінет для призовників, військовозобов'язаних і резервістів у вигляді мобільного застосунку "Резерв+".

Завдяки застосунку можна:

оновити свої облікові дані;

створити електронний військово-обліковий документ, який має спеціальний QR-код.

Однак згодом у Міноборони розповіли, що працюють над удосконаленням функціоналу застосунку. Зокрема, у жовтні 2024 року в застосунку запустили сервіс рекрутингу. Це має розширити "лінійку сервісів", які Міністерство оборони надає військовим та цивільним особам.

У листопаді у "Резерв+" дозволили оформлювати відстрочку від мобілізації для певних категорій осіб.

Також раніше повідомлялось, що Міністерство оборони планує додати до застосунку "Резерв+" ще одну функцію. Штраф за порушення правил військового обліку можна буде сплатити онлайн.