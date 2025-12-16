ua en ru
Буллинг в школах: омбудсмен предлагает штрафы от 10 тысяч гривен

Вторник 16 декабря 2025 11:54
Буллинг в школах: омбудсмен предлагает штрафы от 10 тысяч гривен Увеличение штрафов за буллинг в Украине может помочь преодолевать проблему (фото иллюстративное: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Образовательный омбудсмен Надежда Лещик считает, что нынешние штрафы за буллинг в Украине - "не критические". По ее мнению, повысить их нужно до "ориентировочно 10 тысяч гривен".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова Лещик в интервью "Интерфакс-Украина".

Позиция Лещик насчет штрафов за буллинг в Украине

По мнению образовательного омбудсмена, повышенные штрафы за буллинг должны стать "сдерживающим механизмом".

"Я считаю, что штраф должен быть повышен. Это будет сдерживающий механизм. Потому что сегодняшний размер в 850 гривен для зарплаты родителей и учителя - не критичен", - объяснила она.

В качестве примера Лещик привела ситуацию, когда из-за буллинга на заседание комиссии вызвали родителей детей.

"Говорили с ними. И ученик-обидчик достал пачку денег и говорит: "Сколько тебе нужно заплатить для компенсации?". То есть даже ученики не считают эту сумму достаточной для реагирования", - поделилась она.

Именно поэтому наказание за буллинг должно быть более строгим.

"Моя позиция, что это должно быть ориентировочно 10 тысяч гривен", - подчеркнула Лещик.

Что еще нужно изменить, чтобы преодолеть буллинг

Образовательный омбудсмен сообщила, что штраф за буллинг необходимо применять вместе с другими мерами превенции. А это - совместная работа как семьи, так и учебных заведений.

"Насилие довольно часто начинается с семьи. Потому что ребенок видит насилие дома и переносит такое поведение в учебное заведение, о чем свидетельствуют и результаты различных исследований", - поделилась специалист.

Она отметила, что в таком случае "ребенок может становиться как буллером, так и потенциальной жертвой".

Следовательно, прежде всего "необходимо работать с семьями".

Кроме того, по словам Лещик, необходимо усовершенствовать превенцию в учебных заведениях. Она добавила, что в этом контексте - очень важна роль психологической службы.

"У нас есть психологи в школах. Они работают, но перегружены. Один психолог на ставку рассчитан на 700 детей, но если в школе, например, 1,5 тыс. детей, то вторую ставку не добавляют", - рассказала образовательный омбудсмен.

Кроме того, психолог, по ее словам, "загружен бумажной работой, отчетами или другими обязанностями, и просто не успевает с этими детьми работать".

"Поэтому необходимо это реформировать", - добавила специалист.

Какова ситуация с делами о буллинге в судах

Согласно информации Лещик, за 2024 год по 20% дел о буллинге истек срок в три месяца и они не были рассмотрены.

"По части дел, по которым суд выносит решение, - там просто какие-то предупреждения или извинения", - поделилась она.

Между тем часть дел отклоняется из-за неправильно оформленных документов. А часть дел - "вообще до суда не доходит".

"Потому что довольно часто родители просто переводят ребенка в другую школу или в другой класс. И не хотят дальше доказывать свою правоту в вопросе буллинга. Потому что это - стресс для ребенка и дополнительные расходы для родителей. И те, кто осуществляет буллинг, остаются безнаказанными", - объяснила образовательный омбудсмен.

Кроме того, по ее словам, порой руководители учебных заведений не сообщают в полицию о фактах буллинга.

Лещик рассказала также, что в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который имеет целью увеличить сроки рассмотрения в суде дел о буллинге с трех месяцев до года.

Образовательный омбудсмен добавила, что поддерживает такую инициативу. Хотя она и решает вопрос защиты детей "только точечно".

Напоследок, отвечая на вопрос о том, на каком этапе находится ее инициатива о предоставлении Службе образовательного омбудсмена права на внесудебное рассмотрение дел об административном нарушении и взыскании штрафов, Лещик констатировала: с этим все пока сложно.

Это объясняется прежде всего необходимостью внесения изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (КУоАП).

Напомним, ранее образовательный омбудсмен Надежда Лещик сообщила, что случаи буллинга в украинских школах становятся все более частыми, а для преодоления этой проблемы необходима системная работа на уровне государства, школы и семьи.

Кроме того, мы объясняли, как родителям вовремя распознать, что ребенка обижают, и почему буллинг начинается с равнодушия взрослых.

Читайте также, какие виды буллинга существуют и куда обращаться за помощью.

