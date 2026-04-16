Скандал в школе Львова: учительница травила ученика из-за службы отца в ВСУ

Во Львове в одной из школ разгорелся скандал из-за возможной травли ученика, отец которого служит в ВСУ. Родные отмечают, что учительница украинского языка систематически оскорбляет ребенка.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение журналиста Романа Онишкевича , который опубликовал письмо отца школьника.

Главное: Суть инцидента: Военный Нацгвардии Олег Звозда заявил о публичных оскорблениях его сына со стороны учительницы украинского языка в школе №13.

Военный Нацгвардии Олег Звозда заявил о публичных оскорблениях его сына со стороны учительницы украинского языка в школе №13. Обвинения: По словам отца, педагог называла ученика "дебилом" и связывала его успеваемость с тем, что отец находится на войне.

По словам отца, педагог называла ученика "дебилом" и связывала его успеваемость с тем, что отец находится на войне. Продолжительность конфликта: Утверждается, что унижения носят системный характер и продолжаются около двух лет.

Утверждается, что унижения носят системный характер и продолжаются около двух лет. Реакция мэрии: Департамент образования Львова создал специальную комиссию.

Департамент образования Львова создал специальную комиссию. Статус: Сейчас идет проверка, официальная позиция руководства учебного заведения пока не обнародована.

В чем суть конфликта

Инцидент произошел во львовской школе №13. По словам семьи, педагог публично оскорбляла семиклассника, называя его "тупым" и "дебилом" и связывала это с тем, что его отец находится на фронте.

Как отметил отец ребенка, военнослужащий Национальной гвардии Олег Звозда, очередной случай унижения произошел 19 марта 2026 года во время урока украинского языка.

Он подчеркнул, что это не единичный случай, а системное поведение, которое продолжается длительное время.

Что говорят родители

По словам военного, еще в сентябре 2025 года он лично общался с учительницей и просил не связывать его службу с обучением сына. Однако, как утверждает отец, это не дало результата.

Также у него возникли вопросы к администрации школы. В частности, после инцидента с ребенком провели разговор без присутствия родителей, что, по его мнению, могло выглядеть как давление на ученика.

Реакция властей

На ситуацию уже отреагировали во Львовском городском совете. Директор департамента образования и культуры Андрей Закалюк сообщил, что создана специальная комиссия для проверки обстоятельств.

Сейчас идет общение с администрацией заведения и всеми причастными. По его словам, окончательные выводы сделают после детального изучения ситуации.

Он также призвал не делать преждевременных выводов до завершения проверки, но заверил, что в случае подтверждения фактов реакция будет "четкой и безапелляционной".



Городская власть обещает провести проверки в школе (скриншот со страницы в Facebook Андрея Закалюка)

По состоянию на сейчас официальной позиции школы относительно инцидента не обнародовано. В то же время сообщается, что подобное поведение учительницы могло продолжаться около двух лет.

Ситуация уже вышла за пределы учебного заведения и передана на рассмотрение соответствующих образовательных органов.