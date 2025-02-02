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Переговоры США с Россией без Украины - очень опасны для всех, - Зеленский

Воскресенье 02 февраля 2025 05:26
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Переговоры США с Россией без Украины - очень опасны для всех, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

Исключение Украины из переговоров США и России о завершении войны, было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства агентству Associated Press.

Глава государства отметил, что Россия не хочет участвовать в переговорах о прекращении огня, чтобы обсуждать любые уступки, поскольку Кремль трактует это как проигрыш в то время, как российские войска имеют преимущество на поле боя.

По мнению Зеленского, Дональд Трамп может посадить российского диктатора Владимира Путина за стол переговоров, угрожая санкциями, направленными на российскую энергетическую и банковскую системы, а также продолжением поддержки украинских военных.

"Я думаю, что это ближайшие и самые важные шаги", - сказал он.

Заявления президента Украины последовали за комментариями Трампа, который в пятницу заявил, что американские и российские официальные лица "уже говорят" о прекращении войны. Президент США отметил, что его администрация провела "очень серьезные" дискуссии с Россией, но не уточнил, о чем именно.

"У них могут быть свои отношения, но говорить об Украине без нас - это опасно для всех", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что его команда контактирует с администрацией Трампа, но эти дискуссии происходят на "общем уровне", а также что верит в дальнейшие личные встречи для разработки более детальных договоренностей.

"Нам следует больше работать над этим. Трамп по понятным причинам был сосредоточен на внутренних вопросах в первые недели после своей инаугурации", - сказал Зеленский.

Важная встреча с Трампом

По словам Зеленского, во время первого телефонного разговора с Трампом во время президентской кампании они договорились, что в случае его победы, они встретятся для обсуждения шагов, необходимых для прекращения войны.

Однако запланированный визит посланника Трампа в Украине Кита Келлога был отложен "по юридическим причинам", сказал Зеленский. За этим последовало внезапное замораживание иностранной помощи, что фактически заставило украинские организации остановить проекты.

"Я считаю, что, в первую очередь, мы (должны) провести с ним встречу, и это важно. И это, кстати, то, чего хотят все в Европе", - сказал Зеленский, имея в виду "общее видение быстрого прекращения войны".

По словам главы государства, после разговора с Трампом "мы должны перейти к какому-то формату разговора с россиянами. И я хотел бы видеть за столом переговоров Соединенные Штаты Америки, Украину и россиян. ... И, честно говоря, голос Европейского Союза также должен быть там. Я думаю, что это было бы справедливо, эффективно. Но как это получится? Я не знаю".

Зеленский предостерег от того, чтобы позволить Путину взять "контроль" над войной, очевидно, имея в виду неоднократные угрозы эскалации со стороны России во времена администрации президента Джо Байдена.

План завершения войны в Украине

Президент США Дональд Трамп много раз говорил о готовности быстро завершить войну Украины с Россией. В частности, он называл срок в 24 часа.

Представитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог заявил, что завершить войну в Украине можно в течение месяцев и что для этого есть надежный план.

Кроме того, в США хотят проведения выборов в Украине до конца 2025 года в случае прекращения огня с Россией.

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