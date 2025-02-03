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Путин готов к переговорам, - политолог

Понедельник 03 февраля 2025 09:05
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Путин готов к переговорам, - политолог Фото: Владимир Путин, диктатор России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин, Юлия Акимова

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о полномасштабной войне. Сегодня страна-оккупант имеет достаточно болевых точек, на которые могли бы нажать Соединенные Штаты Америки (США).

Об этом рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов в материале РБК-Украина"Мир через силу. Как Трамп может заставить Путина закончить войну и начать переговоры".

Как пояснил Галлямов, ситуация в российской экономике, на фронте, а также огромные потери уже могут заставить диктатора пойти на переговоры. Это означает, что команда 47-го главы Белого дома Дональда Трампа имеет необходимые рычаги давления, чтобы заставить Путина отойти от прежних условий. Среди этих инструментов:

  • продолжение военной помощи Украине на том же или даже большем уровне, что приведет к повышению потерь среди российских террористов и усилению ударов по территории России;
  • обрушение цены на нефть. Армия России, является армией наемников, которая воюет не за родину или Путина, а за деньги.

"Трамп настроен по отношению к Путину в целом неплохо, достаточно лояльно. Зачем Путину с ним ссориться с учетом всех нынешних и потенциальных проблем? Поссорится - и Трамп увеличит объемы поставок оружия в Украину, уронит цены на нефть и, к тому же назло России примет Украину в НАТО", - рассуждает Галлямов.

Возможные переговоры России и Украины возможны

Ранее президент Владимир Зеленский отмечал, что Киеву необходимы гарантии безопасности перед тем, как вернуться за стол переговоров. В частности утверждал, что если Трамп захочет принудить диктатора к миру - у него это удастся.

Отдельно стоит добавить, что после инаугурации Трамп обратился к Путину и пригрозил ему дополнительными пошлинами и санкциями, если Россия в ближайшее время не согласится заключить соглашение о прекращении огня.

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