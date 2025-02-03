Путин готов к переговорам, - политолог

Российский диктатор Владимир Путин готов к переговорам о полномасштабной войне. Сегодня страна-оккупант имеет достаточно болевых точек, на которые могли бы нажать Соединенные Штаты Америки (США).

Как пояснил Галлямов, ситуация в российской экономике, на фронте, а также огромные потери уже могут заставить диктатора пойти на переговоры. Это означает, что команда 47-го главы Белого дома Дональда Трампа имеет необходимые рычаги давления, чтобы заставить Путина отойти от прежних условий. Среди этих инструментов:

продолжение военной помощи Украине на том же или даже большем уровне, что приведет к повышению потерь среди российских террористов и усилению ударов по территории России;

на том же или даже большем уровне, что приведет к повышению потерь среди российских террористов и усилению ударов по территории России; обрушение цены на нефть. Армия России, является армией наемников, которая воюет не за родину или Путина, а за деньги.

"Трамп настроен по отношению к Путину в целом неплохо, достаточно лояльно. Зачем Путину с ним ссориться с учетом всех нынешних и потенциальных проблем? Поссорится - и Трамп увеличит объемы поставок оружия в Украину, уронит цены на нефть и, к тому же назло России примет Украину в НАТО", - рассуждает Галлямов.