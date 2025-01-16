Зеленский рассказал, что нужно Украине перед тем как сесть за стол переговоров

"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией. Это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров это большой риск. Для меня важно сохранить союз между партнерами", - отметил глава государства.

По мнению Зеленского, войну можно закончить дипломатическим путем, поскольку это предполагает "меньше жертв и меньше времени".

"Главное, что ты можешь остановить эту адскую историю. Для этого нужно желание. Даже если один партнер, такой как РФ, не хочет, можно пользоваться формулой, о которой мы говорим - мир через силу, когда партнеры объединяются и силой принуждают оккупантов к диалогу. Мы говорим о диалоге. На сегодня это еще не происходит", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украине перед тем как перейти к дипломатии, нужны гарантии безопасности. По его мнению, только гарантии безопасности могут сдерживать повторную агрессию РФ и диктатора Владимир Путина.

"Можно просто так говорить о прекращении огня и дать пас россиянам подготовиться к оккупации, как это было в промежутке между 2014 и 2022. Поэтому важно, какие будут гарантии безопасности для Украины, где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка и так далее. У меня очень простой вопрос, например, мы еще не в НАТО и пошла дипломатия, миллионная армия, которая есть в Украине, сейчас партнеры помогают, где мы найдем деньги потом, чтобы держать миллионную армию? Это факт, если у вас нет НАТО, нет поддержки, ПВО, общего флота вы должны рассчитывать только на себя", - заявил он.