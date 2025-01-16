Зеленский рассказал, что нужно Украине перед тем как сесть за стол переговоров
Украине для возвращения за стол переговоров с РФ нужно получить гарантии безопасности. Это поможет в будущем сдержать повторную агрессию Москвы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в интервью польским СМИ.
"Украина не ведет никаких закулисных разговоров с Россией. Это не в наших интересах. Потому что для нас потеря доверия партнеров это большой риск. Для меня важно сохранить союз между партнерами", - отметил глава государства.
По мнению Зеленского, войну можно закончить дипломатическим путем, поскольку это предполагает "меньше жертв и меньше времени".
"Главное, что ты можешь остановить эту адскую историю. Для этого нужно желание. Даже если один партнер, такой как РФ, не хочет, можно пользоваться формулой, о которой мы говорим - мир через силу, когда партнеры объединяются и силой принуждают оккупантов к диалогу. Мы говорим о диалоге. На сегодня это еще не происходит", - сказал президент.
Зеленский отметил, что Украине перед тем как перейти к дипломатии, нужны гарантии безопасности. По его мнению, только гарантии безопасности могут сдерживать повторную агрессию РФ и диктатора Владимир Путина.
"Можно просто так говорить о прекращении огня и дать пас россиянам подготовиться к оккупации, как это было в промежутке между 2014 и 2022. Поэтому важно, какие будут гарантии безопасности для Украины, где наше НАТО, где наше оружие, где наша поддержка и так далее. У меня очень простой вопрос, например, мы еще не в НАТО и пошла дипломатия, миллионная армия, которая есть в Украине, сейчас партнеры помогают, где мы найдем деньги потом, чтобы держать миллионную армию? Это факт, если у вас нет НАТО, нет поддержки, ПВО, общего флота вы должны рассчитывать только на себя", - заявил он.
Переговоры Украины и РФ
Стоит отметить, что сейчас Украина и Россия не ведут мирных переговоров по завершению войны. Украина отмечает, что не отказывается от дипломатии, но хочет, чтобы переговоры были на выгодных условиях.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что до переговоров Украина должна усилить свою позицию. Он считает, что одной из лучших гарантий безопасности было бы приглашение Украины в НАТО.
Также Зеленский недавно отмечал, что сначала хотел бы получить от избранного президента США Дональда Трампа гарантии, а потом начинать переговоры с россиянами.
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