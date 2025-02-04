Зеленский: я готов к переговорам с Путиным, если это единственный путь к миру

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов вести переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Но это возможно при одном условии.

Как сообщает РБК-Украина об этом он заявил в интервью Пирсу Моргану.

Во время интервью у Зеленского спросили, сможет ли он сидеть за одним столом с Путиным в случае, если все же начнется потенциальный мирный процесс, в котором будут участвовать четыре группы.

По словам Зеленского, он готов к этому в том случае, если это будет единственный вариант, при котором мы можно будет принести мир гражданам Украины и не потерять людей.

"Безусловно, мы пойдем на этот вариант, на встречу с этими четырьмя участниками. Какая разница, как я, какое мое отношение к нему? Я не буду к нему добрым и считаю, я считаю его врагом. И, честно говоря, я считаю, что он тоже считает меня врагом. Вот так", - сказал он.

Переговоры Украины и РФ

Тема переговоров между Украиной и Россией снова начала обсуждаться с большим рвением.

Недавно президент США Дональд Трамп ведет "очень серьезные разговоры" с Россией по завершению войны в Украине.

Однако по мнению Зеленского, исключение Украины из переговоров США и России по завершению войны было бы "очень опасным". Киеву и Вашингтону следует продолжить переговоры для разработки плана прекращения огня.

Также он заявлял, что пока непонятно, будет ли Европа участвовать в переговорах о прекращении войны с Россией.