Шпигував за ЗСУ в Миколаївській області за допомогою дронів: СБУ затримала російського агента

Правоохоронці затримали інформатора російської розвідки, який шпигував за ЗСУ на Миколаївщині із допомогою дронів. Тепер йому загрожує до 12 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного інформатора воєнної розвідки РФ, який діяв у Миколаївській області. Зловмисник намагався виявити бойові позиції комплексів протиповітряної оборони ЗСУ", - зазначають у відомстві.

Використовував дрони

Щоб відслідкувати місця базування української ППО, зрадник запускав безпілотні літальні апарати, які були обладнані камерами відеофіксації.

Отриману інформацію він месенджером передавав "зв’язковому" російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції "Беркут", який наразі перебуває у Криму та співпрацює з окупантами.

Загарбники планували використати отримані відомості для підготовки диверсій та ракетних ударів по регіону, у тому числі для вогневого ураження українських комплексів ППО. Однак, завдяки оперативному втручанню правоохоронців, плани ворога було зірвано.

На фінальному етапі оперативних заходів зловмисника було затримано у власному помешканні.

Обшуки та докази співпраці з РФ

Під час обшуку в оселі агента РФ вилучили дрони-розвідники, які він застосовував для збору розвідданих. Також у затриманого виявлено речовини, що використовують для кустарного виробництва вибухівки.

За наявними даними, ворожий поплічник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони, які потрапляли на камери його безпілотників.

Колишній працівник оборонпрому

У ході розслідування встановлено, що зловмисником є колишній працівник місцевого оборонного заводу.

У поле зору окупантів він потрапив через публікацію власних коментарів у російських Телеграм-каналах, де він підтримував агресивну війну проти України.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.