Шпионил за военными самолетами ВСУ: правоохранители задержали агента РФ

Правоохранители задержали еще одного информатора российских спецслужб. Мужчина собирал разведданные о Воздушных Силах ВСУ на территории Кировоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

"Прежде всего, его интересовали направления и частота полетов украинских боевых самолетов, в том числе фронтовых бомбардировщиков и истребителей", - отмечают в ведомстве.

Также мужчина пытался выявить оперативные аэродромы военной авиации, пункты управления и склады боеприпасов Вооруженных Сил Украины.

Отправлял данные в источники РФ

Полученные сведения агент посылал в специализированные Telegram-каналы, которые были созданы спецслужбами РФ для сбора разведывательной информации об украинских защитниках.

Для маскировки деятельности в интересах страны-агрессора он периодически менял никнейм профиля в мессенджере и использовал прокси-сервер для анонимизации.

Сотрудники СБУ задокументировали факты незаконной деятельности фигуранта и задержали его в собственном доме.

Агент с Кропивницкого

Более 3 месяцев назад житель города попал в поле зрения РФ из-за своих антиукраинских сообщений в соцсетях.

Всю дальнейшую коммуникацию с оккупантами мужчина осуществлял через подконтрольные им интернет-ресурсы.

Для сбора развединформации злоумышленник самостоятельно объезжал регион и скрыто фиксировал военные объекты сил обороны.

Также "нужные" сведения он выспрашивал у своих знакомых, которых использовал "втемную".

Обыски и изъятые улики

Во время обысков по месту жительства фигуранта обнаружена компьютерная техника и мобильный телефон с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении за несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении, размещении ВСУ.

Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.