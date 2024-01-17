Шпигував за військовими літаками ЗСУ: правоохоронці затримали агента РФ

Правоохоронці затримали ще одного інформатора російських спецслужб. Чоловік збирав розвіддані про Повітряні Сили ЗСУ на території Кіровоградської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

"Насамперед його цікавили напрямки і частота польотів українських бойових літаків, у тому числі фронтових бомбардувальників та винищувачів", - зазначають у відомстві.

Також чоловік намагався виявити оперативні аеродроми військової авіації, пункти управління та склади з боєприпасами Збройних Сил України.

Надсилав дані до джерел РФ

Отримані відомості агент надсилав до спеціалізованих Тelegram-каналів, які були створені спецслужбами РФ для збору розвідувальної інформації про українських захисників.

Для маскування діяльності в інтересах країни-агресора він періодично змінював нікнейм профілю у месенджері та використовував проксі-сервер для анонімізації.

Співробітники СБУ задокументували факти незаконної діяльності фігуранта і затримали його у власному помешканні.

Агент із Кропивницького

Понад 3 місяці тому мешканець міста потрапив у поле зору РФ через свої антиукраїнські дописи у соцмережах.

Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

Для збору розвідінформації зловмисник самостійно об’їжджав регіон та приховано фіксував військові об’єкти Сил оборони.

Також "потрібні" відомості він випитував у своїх знайомих, яких використовував "втемну".

Обшуки та вилучені докази

Під час обшуків за місцем проживання фігуранта виявлено комп’ютерну техніку та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення, розміщення ЗСУ.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 8 років тюрми.