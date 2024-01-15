Жительница Николаева по заказу ГРУ восхваляла оккупантов. Ей грозит 10 лет тюрьмы

Правоохранители в Николаеве задержали женщину, которая по заказу ГРУ России занималась дискредитацией украинских войск. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины .

О ком идет речь

Сторонницей россиян оказалась 42-летняя местная фрилансерша, которая еще до начала полномасштабного вторжения РФ готовила "заказные" сообщения для пророссийских политсил.

Таким образом она попала в поле зрения спецслужб РФ, которые летом 2023 года дистанционно привлекли женщину к сотрудничеству.

Для выполнения задач российского ГРУ фигурантка получала от оккупантов перечень актуальных тем, которые должна была "подсвечивать" в контексте восхваления оккупантов и дискредитации украинских защитников.

"Для маскировки преступных действий она периодически меняла ник-нейм и изображения в профиле, а также использовала прокси-сервер для анонимизации", - пишет СБУ.

Она распространяла фейки в Telegram-каналах.

За каждую публикацию злоумышленница получала из России денежное "вознаграждение", которое поступало на ее банковскую карточку.

"Подготовленные статьи она дистанционно согласовывала со своим куратором из ГРУ, а затем "разгоняла" их через сеть специально созданных Telegram-каналов", - сообщают правоохранители.

Общая аудитория таких интернет-ресурсов составляла более 50 тысяч пользователей, которые почти ежедневно получали новую "порцию" фейков от вражеской пропагандистки.

Фото: Обыск (facebook.com/SecurSerUkraine)

Таким образом агрессор пытался расшатывать внутриполитическую обстановку в прифронтовом регионе Украины.

Ей грозит 10 лет тюрьмы

Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигурантки и задержали ее в собственном доме.

Во время обыска по месту жительства фигурантки был изъят мобильный телефон и ноутбук с медиафайлами, которые она использовала в информационно-подрывной деятельности против Украины.

На основании собранных доказательств следователи сообщили ей о подозрении по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Ей грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Задержание предателей и коллаборантов

Сегодня сообщалось, что СБУ задержала наемника ЧВК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.

Ранее правоохранители задержали руководитель "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.