Наводил удары РФ по домам мирных украинцев: СБУ задержала охранника детсада (видео)
Правоохранители задержали агента военной разведки России. Местный охранник детсада корректировал ракетные атаки РФ по Запорожью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Установлено, что по его наведке оккупанты обстреляли жилые дома в поселке Степногорск накануне 2024 года", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ведомстве, тогда в результате вражеского удара погиб 43-летний мужчина, многие частные дома были частично или полностью разрушены.
Агент РФ по детскому саду
"По данным следствия, корректировщиком вражеского огня оказался охранник местного детсада. В декабре прошлого года мужчина был дистанционно завербован представителем главного управления генштаба ВС РФ (известного как ГРУ)", - информируют в СБУ.
В поле зрения оккупантов мужчина попал из-за своей знакомой - хористки местной церкви УПЦ МП, сбежавшей на временно захваченную часть Запорожья, где та работает на спецслужбу страны-агрессора.
Наводил удары по домам людей
Агент корректировал ракетные удары РФ по гражданской и критической инфраструктуре региона, из-за чего страдало мирное население.
Кроме того, по указаниям российского ГРУ он собирал разведданные о местах дислокации и перемещения Сил обороны в Запорожском направлении.
Особенно врага интересовали места наибольшего сосредоточения личного состава и военной техники украинских войск.
Задержание и обыски
Сотрудники СБУ задержали российского агента в его собственном доме. Во время обыска у него изъяли мобильный телефон, который фигурант использовал для общения с российским ГРУ в популярном мессенджере.
В настоящее время задержанному доложено о подозрении за государственную измену, совершенную по предварительному сговору группой лиц.
Он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.
Задержание предателей и коллаборантов
Вчера сообщалось, что СБУ задержала наемника ППК "Вагнера". Он готовил удары РФ, целью которых было оставить Киев без света.
Кроме того, стало известно, что в Николаеве задержала женщина, которая по заказу ГРУ России занималась дискредитацией украинских войск. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ранее правоохранители задержали руководителя "управления труда и социальной политики Херсонского городского округа" РФ. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.
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