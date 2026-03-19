Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси

10:55 19.03.2026 Чт
3 мин
Какую информацию "крот" передавал врагу?
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси (t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины разоблачила "двойного" агента России и Беларуси. Он шпионил в Силах беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: "Крот" в рядах ВСУ готовил убийство генерала Билецкого

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем задержала агента, который одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.

По материалам дела, злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.

Так, находясь в должности оператора дронов, он "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, которые привлечены к боям в северо-восточном пограничье.

Фото: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси (t.me/SBUkr)

Далее агент по указанию вражеских спецслужбистов перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.

Однако вместо выполнения служебных задач на передовой, фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.

Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.

После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбисты.

Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала подрывную деятельность агента.

После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских воинов, вражеского "крота" задержали по месту его пребывания на Харьковщине.

Во время обысков у задержанного изъято два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы России и Беларуси.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Кроты" в рядах ВСУ

Напомним, недавно СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.

Ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

В рядах Нацгвардии также разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные о полетах самолетов в Сумской области.

А в Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

