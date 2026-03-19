ua en ru
Чт, 19 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси

10:55 19.03.2026 Чт
3 мин
Какую информацию "крот" передавал врагу?
aimg Татьяна Степанова
Фото: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси (t.me/SBUkr)

Служба безопасности Украины разоблачила "двойного" агента России и Беларуси. Он шпионил в Силах беспилотных систем ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Читайте также: "Крот" в рядах ВСУ готовил убийство генерала Билецкого

Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем задержала агента, который одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.

По материалам дела, злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.

Так, находясь в должности оператора дронов, он "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, которые привлечены к боям в северо-восточном пограничье.

Фото: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси (t.me/SBUkr)

Далее агент по указанию вражеских спецслужбистов перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.

Однако вместо выполнения служебных задач на передовой, фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.

Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.

После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбисты.

Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала подрывную деятельность агента.

После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских воинов, вражеского "крота" задержали по месту его пребывания на Харьковщине.

Во время обысков у задержанного изъято два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы России и Беларуси.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

"Кроты" в рядах ВСУ

Напомним, недавно СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.

Ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.

В рядах Нацгвардии также разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные о полетах самолетов в Сумской области.

А в Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
В трех районах Одессы повреждены дома и общежитие: фото последствий ночной атаки РФ
Аналитика
