Шпионил в Силах беспилотных систем: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси
Служба безопасности Украины разоблачила "двойного" агента России и Беларуси. Он шпионил в Силах беспилотных систем ВСУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
Военная контрразведка СБУ при содействии Главнокомандующего ВСУ и командующего Сил беспилотных систем задержала агента, который одновременно работал на ФСБ России и разведку пограничной службы Беларуси.
По материалам дела, злоумышленником оказался военнослужащий из подразделения Сил беспилотных систем.
Так, находясь в должности оператора дронов, он "сливал" врагу данные о направлениях движения, видах и количестве дронов Сил обороны, которые привлечены к боям в северо-восточном пограничье.
Фото: СБУ разоблачила "двойного" агента РФ и Беларуси (t.me/SBUkr)
Далее агент по указанию вражеских спецслужбистов перевелся на должность оператора наземных роботизированных комплексов ВСУ, которые осуществляют эвакуацию раненых и доставляют боеприпасы на Изюмском направлении.
Однако вместо выполнения служебных задач на передовой, фигурант начал собирать данные о дислокации и планах боевых операций смежных подразделений украинских войск.
Одновременно он накапливал для врага сведения о тактико-технических характеристиках и особенностях применения новейших роботизированных комплексов Сил обороны.
После выполнения агентурных задач фигурант надеялся сбежать в РФ через линию фронта, где его должны были встречать российские спецслужбисты.
Военная контрразведка СБУ сработала на опережение и задокументировала подрывную деятельность агента.
После проведения мероприятий по обеспечению безопасности локаций украинских воинов, вражеского "крота" задержали по месту его пребывания на Харьковщине.
Во время обысков у задержанного изъято два смартфона с доказательствами его работы на спецслужбы России и Беларуси.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).
Сейчас злоумышленник находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
"Кроты" в рядах ВСУ
Напомним, недавно СБУ в Одессе разоблачила матроса морской охраны Госпогранслужбы. Он ездил на такси по городу и фотографировал военные объекты для российских спецслужб.
Ранее среди военных разоблачили "крота", который работал на российские спецслужбы. Предатель наводил вражеские удары по локациям воинской части, в которой проходил службу.
В рядах Нацгвардии также разоблачили "крота", который "сливал" секретные данные о полетах самолетов в Сумской области.
А в Херсоне СБУ задержала медбрата, который работал на российские спецслужбы и корректировал удары по городу и его окрестностям. Медику грозит до 12 лет тюрьмы.