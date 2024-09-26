Шпионили в пользу России. В Польше украинца и белоруса приговорили к тюрьме

Польский суд приговорил к тюремному заключению граждан Украины и Беларуси. Они шпионили в пользу России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Согласно приговору Окружного суда Люблина, 23-летний украинец Максим Л. получил шесть лет тюрьмы. Также его обязали выплатить штраф в размере 15 000 злотых (3 912 долларов). Мужчину обвинили в участии в организованной группе, целью которой было совершение преступлений против Польши, шпионаже и хранении каннабиса.

В то же время 30-летний белорус Владислав П. получил два года и десять месяцев тюрьмы со штрафом в размере 10 000 злотых за участие в организованной группе и шпионаж.

Фигуранты также должны выплатить по 5 000 злотых (около 1 300 долларов) в фонд помощи жертвам преступлений.

Украинец и белорус были в числе 16 злоумышленников, которых задержало Агентство внутренней безопасности Польши (ABW) в рамках расследования деятельности шпионской группы.Они должны были собирать информацию о транспортировке военного оборудования в Украину.