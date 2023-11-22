Работала на спецслужбы России. В Польше разоблачили шпионскую сеть

В Польше предъявили обвинения 16 лицам, которые входили в шпионскую сеть. Она могла работать на российские спецслужбы.

Об этом сказано в заявлении прокуратуры Варшавы, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

По информации ведомства, группировка действовала в различных польских городах с января по март этого года.

"Обвиняемые осуществляли деятельность, в том числе по выявлению критически важных объектов инфраструктуры, включая военные объекты и морские порты. Они информировали своих клиентов о результатах разведки, за что получали вознаграждение", - уточняют в прокуратуре.

Правоохранители выяснили, что обвиняемые могли "вести разведывательную и пропагандистскую деятельность против Польши и готовили диверсионные акты по заданию российской разведки".

При этом о самих обвиняемых детальной информации нет. Известно только то, что они иностранные граждане.

Шпионы РФ в Европе

Напомним, ранее The Washington Post сообщало, что Россия при помощи интернета вербует шпионов в Польше. Таким образом страна-агрессор пытается отследить поставки оружия в Украину и нарушить их.

При этом недавно житель Норвегии рассказал в комментарии местному изданию, что его пытались завербовать россияне. Они хотели, чтобы он фотографировал военные объекты на территории страны.

Также спецслужбы Латвии обвинили таксиста в том, что он шпионил за армией в пользу России и передавал Кремлю информацию о стратегически важных объектах на территории страны.