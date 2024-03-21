Шпионила за СБУ и корректировала удары по Запорожью: правоохранители задержали агентку РФ

Правоохранители задержали предательницу, которая шпионила за сотрудниками Службы безопасности и корректировала удары по Запорожью. Теперь ей грозит пожизненное заключение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

АгентКА ФСБ пыталась шпионить за сотрудниками СБУ и корректировала ракетные удары по предприятиям Запорожской области, задействованным в оборонно-промышленном комплексе.

Шпионила за СБУ и наводила удары

"Установлено, что по заказу ФСБ РФ фигурантка шпионила за местными сотрудниками СБУ, чтобы установить запасные пункты дислокации Службы", - отмечают в ведомстве.

В дальнейшем враг планировал использовать эту информацию для подготовки ракетных ударов.

Кроме того, злоумышленница пыталась установить точные координаты предприятий, задействованных в оборонно-промышленном комплексе Украины.

Для этого она получала от оккупантов ориентировочные геолокации оборонных заводов, а затем вблизи них проводила разведку на местности.

При слежке фигурантка фиксировала максимум информации об объектах: от режима их работы до интенсивности движения грузовой техники на открытой территории цехов.

Использовала знакомых

Также агентка ФСБ "втемную" использовала своих друзей и одногруппников, у которых во время дружеских разговоров расспрашивала нужную ей информацию.

По ее наведению захватчики надеялись нанести прицельные ракетно-дроновые удары по производственным предприятиям. Однако правоохранители предупредили данное развитие событий и оперативно задержали агентку РФ.

По данным следствия, вражеской приспешницей оказалась 19-летняя студентка местного университета, попавшая в поле зрения ФСБ осенью 2023 года.

Впоследствии девушка была дистанционно завербована из-за ее крестной – коллаборантки, входящей в руководящий состав оккупационной администрации РФ в одном из временно захваченных городов в Запорожье.

Именно через нее российская спецслужба давала указания завербованной агентке в областном центре и принимала "отчеты" о выполненных задачах.

В настоящее время задержанная сообщена о подозрении. Она находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение.