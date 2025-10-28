ua en ru
Шпионила в домах украинских воинов: СБУ разоблачила агента ФСБ

Вторник 28 октября 2025 13:44
Шпионила в домах украинских воинов: СБУ разоблачила агента ФСБ Фото: СБУ разоблачила агента российской ФСБ на Донбассе (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области завербованную оккупантами 54-летнюю жительницу прифронтовой Дружковки, которая шпионила за украинскими воинами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По инструкции врага, женщина размещала объявления в местных Telegram-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она легально проникала в арендованные дома украинских воинов, участвовавших в боях на передовой.

После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.

Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах. Собранные сведения она "сливала" в специально созданный чат-бот.

По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций. Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.

Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачает агентов РФ

Напомним, СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. В Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.

Ранее в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Отметим, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

