Шпионила в домах украинских воинов: СБУ разоблачила агента ФСБ
Служба безопасности Украины задержала в Донецкой области завербованную оккупантами 54-летнюю жительницу прифронтовой Дружковки, которая шпионила за украинскими воинами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По инструкции врага, женщина размещала объявления в местных Telegram-каналах о предоставлении услуг по уборке жилья. Таким образом она легально проникала в арендованные дома украинских воинов, участвовавших в боях на передовой.
После получения заказов от защитников, агент прибывала в их дома с инвентарем для уборки, чтобы под видом клининговых работ скрыто фотографировать документы и имущество военных.
Вместе с этим фигурантка пыталась втереться в доверие к украинским защитникам, у которых потом завуалированно выспрашивала об их боевых позициях и задачах. Собранные сведения она "сливала" в специально созданный чат-бот.
По имеющимся данным, персональные данные и адреса украинских воинов были нужны врагу для подготовки боевых и вербовочных операций. Во время обысков у нее изъяли смартфон, который она использовала для сбора и передачи агентурных сведений российским спецслужбистам.
Злоумышленница находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ разоблачает агентов РФ
Напомним, СБУ разоблачила агентурное проникновение ФСБ в банковский сектор. В Одессе задержана работница государственного банка, которая передавала персональные данные клиентов-военнослужащих Сил обороны.
Ранее в Запорожье задержали российского агента, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.
Отметим, в Одессе сотрудники СБУ задержали агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.