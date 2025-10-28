ua en ru
Шпигувала в оселях українських воїнів: СБУ викрила агента ФСБ

Вівторок 28 жовтня 2025 13:44
Шпигувала в оселях українських воїнів: СБУ викрила агента ФСБ Фото: СБУ викрила агента російської ФСБ на Донбасі (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

Служба безпеки України затримала на Донеччині завербовану окупантами 54-річну жительку прифронтової Дружківки, яка шпигувала за українськими воїнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram СБУ.

За інструкцією ворога, жінка розміщувала оголошення в місцевих Telegram-каналах про надання послуг з прибирання житла. У такий спосіб вона легально проникала до орендованих осель українських воїнів, які брали участь у боях на передовій.

Після отримання замовлень від оборонців, агент прибувала до їхніх помешкань з інвентарем для прибирання, щоб під виглядом клінінгових робіт приховано фотографувати документи та майно військових.

Разом з цим фігурантка намагалася втертися у довіру до українських захисників, у яких потім завуальовано випитувала про їхні бойові позиції та завдання. Зібрані відомості вона "зливала" у спеціально створений чат-бот.

За наявними даними, персональні дані та адреси українських воїнів були потрібні ворогу для підготовки бойових та вербувальних операцій. Під час обшуків у неї вилучили смартфон, який вона використовувала для збору та передачі агентурних відомостей російським спецслужбістам.

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

СБУ викриває агентів РФ

Нагадаємо, СБУ викрила агентурне проникнення ФСБ до банківського сектору. В Одесі затримано працівницю державного банку, яка передавала персональні дані клієнтів-військовослужбовців Сил оборони.

Раніше у Запоріжжі затримали російського агента, який готував ворожі авіаудари по енергогенеруючих підприємствах України.

Зазначимо, в Одесі співробітники СБУ затримали агента, який виготовляв вибухівку для підривів у портовому місті. Йому загрожує до 12 років в'язниці.

