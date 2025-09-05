ua en ru
Готовил воздушные удары по энергетике: в Запорожье задержали агента ГРУ РФ

Пятница 05 сентября 2025 12:29
Готовил воздушные удары по энергетике: в Запорожье задержали агента ГРУ РФ Фото: в Запорожье задержали агента ГРУ РФ (facebook.com/ssu_mariupol)
Автор: Константин Широкун

СБУ в Запорожье задержала агента РФ, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.

По данным СБУ, главной задачей фигуранта был поиск и передача врагу координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.

Детали дела

Как установило расследование, российским агентом оказался 28-летний выпускник запорожского электротехнического колледжа. Российская военная разведка, более известная как ГРУ, завербовала его через Telegram-каналы.

По инструкции куратора фигурант устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить для врага "изнутри" предприятия.

В частности, агент докладывал россиянам о последствиях их атак по энергетическим объектам, а также собирал данные по восстановлению мощностей предприятий после обстрелов.

Также фигурант периодически ездил на Днепропетровщину, где выискивал аналогичную информацию о функционировании энергосистемы региона.

Мужчина также обозначал геолокации потенциальных "целей" на карте, и готовил текстовое описание каждого объекта. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

СБУ разоблачает агентов РФ

Ранее контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.

Также Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.

Кроме того, в Донецкой области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.

