Готовил воздушные удары по энергетике: в Запорожье задержали агента ГРУ РФ
СБУ в Запорожье задержала агента РФ, который готовил вражеские авиаудары по энергогенерирующим предприятиям Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram СБУ.
По данным СБУ, главной задачей фигуранта был поиск и передача врагу координат подстанций, генерирующих электроэнергию для Запорожской и Днепропетровской областей.
Детали дела
Как установило расследование, российским агентом оказался 28-летний выпускник запорожского электротехнического колледжа. Российская военная разведка, более известная как ГРУ, завербовала его через Telegram-каналы.
По инструкции куратора фигурант устроился на работу в ведущую энергокомпанию Запорожья, чтобы шпионить для врага "изнутри" предприятия.
В частности, агент докладывал россиянам о последствиях их атак по энергетическим объектам, а также собирал данные по восстановлению мощностей предприятий после обстрелов.
Также фигурант периодически ездил на Днепропетровщину, где выискивал аналогичную информацию о функционировании энергосистемы региона.
Мужчина также обозначал геолокации потенциальных "целей" на карте, и готовил текстовое описание каждого объекта. Подозреваемый находится под стражей без права внесения залога. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
СБУ разоблачает агентов РФ
Ранее контрразведка СБУ задержала агента российской разведки, который собирал данные о позициях ВСУ на Покровском направлении для подготовки вражеского наступления с использованием авиабомб и артиллерии.
Также Служба безопасности задержала двух агентов военной разведки РФ, которые корректировали атаки по Украине. Они готовили новую волну ракетно-дронных ударов по Киеву и Одессе.
Кроме того, в Донецкой области сотрудники СБУ задержали агента ФСБ, который собирал координаты украинских военных вблизи Константиновки, чтобы подготовить наступательные действия оккупантов.