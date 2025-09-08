Готовил теракты в Одессе: силовики задержали моряка на пенсии

В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины задержали российского агента, который изготавливал взрывчатку для подрывов в портовом городе. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал СБУ.

Известно, что огнеопасные устройства агент РФ закладывал в схроны на территории морского побережья и отправлял их координаты в ФСБ. Последние присылали соответствующие геолокации непосредственным исполнителям терактов, которые забирали СВУ из тайников.

Одну из таких террористок задержали в июле этого года, когда она пыталась взорвать в Одессе областной ТЦК.

По материалам дела, задержанным сейчас агентом, занимавшимся изготовлением взрывчатки, оказался 60-летний одессит, который ранее был моряком на торговом судне. Сотрудничество с врагом он начал на пенсии.

Вербовка одессита произошла, когда он в начале полномасштабной войны находился у своей сестры в России. По заданию ФСБ мужчина впоследствии вернулся в Одессу через третьи страны.

По прибытии в Украину агент сначала выполнял "тестовые" задания куратора - "отчитывался" о последствиях атак по городу.

Впоследствии его научили изготавливать взрывчатку и находить "приоритетные" места для ее закладки в схроны.

По данным следствия, фигурант "усиливал" взрывные устройства металлическими гайками и болтами, а также снаряжал их мобильными телефонами для дистанционного подрыва.

Служба безопасности задокументировала преступления агента и задержала его по месту жительства. У него изъят смартфон, с которого он контактировал с ФСБ.

Одесситу сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (законченное покушение на террористический акт).

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.