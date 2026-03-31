ua en ru
Вт, 31 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Похожи на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)

17:15 31.03.2026 Вт
2 мин
Такие боеприпасы особо опасны для гражданских
aimg Иван Носальский
Иллюстративное фото: в Харьковской области обнаружили опасные боеприпасы (Getty Images)

Российские оккупанты применяют для атак на Харьковскую область кумулятивно-осколочные боеприпасы. Они особо опасны для гражданских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.

Читайте также: Россияне ежедневно сбрасывают по 8 мин с одного "Шахеда": Флеш показал фото и видео

"На территории области фиксируем использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения", - написал глава ОВА.

Похожи на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)Фото: россияне используют для атак на Харьковскую область опасные боеприпасы (t.me/synegubov)

По его словам, также взрывотехники обнаруживают мины с магнитным датчиком цели, они круглой формы и зеленого цвета. Такие мины могут самоликвидироваться.

Синегубов призвал всех жителей Харьковской области быть максимально аккуратными. При обнаружении подозрительного предмета необходимо:

  • не подходить к нему и не пытаться самостоятельно перемещать;
  • находиться на значительном расстоянии от него;
  • немедленно сообщить службы по номерам 101 и 102.

Дроны с кассетными боеприпасами

Напомним, россияне используют против Украины дроны с комбинированной опасной начинкой для атак на гражданские объекты.

В частности, в мае 2025 года в Дарницком районе Киева после атаки БПЛА зафиксировали серию взрывов. Враг мог использовать дроны для дистанционного разбрасывания кассетных боеприпасов, которые детонируют с задержкой.

Такие элементы реагируют на движение, свет или вибрацию, что делает их смертельными минами-ловушками.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Новости
Аналитика
