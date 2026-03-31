Похожи на колокольчик: жителей Харьковщины предупредили об опасных боеприпасах (фото)
Российские оккупанты применяют для атак на Харьковскую область кумулятивно-осколочные боеприпасы. Они особо опасны для гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова в Telegram.
"На территории области фиксируем использование российских кумулятивно-осколочных боеприпасов. Они имеют характерную форму, похожую на колокольчик, и оснащены механизмом самоликвидации, что делает их особенно опасными для гражданского населения", - написал глава ОВА.
Фото: россияне используют для атак на Харьковскую область опасные боеприпасы (t.me/synegubov)
По его словам, также взрывотехники обнаруживают мины с магнитным датчиком цели, они круглой формы и зеленого цвета. Такие мины могут самоликвидироваться.
Синегубов призвал всех жителей Харьковской области быть максимально аккуратными. При обнаружении подозрительного предмета необходимо:
- не подходить к нему и не пытаться самостоятельно перемещать;
- находиться на значительном расстоянии от него;
- немедленно сообщить службы по номерам 101 и 102.
Дроны с кассетными боеприпасами
Напомним, россияне используют против Украины дроны с комбинированной опасной начинкой для атак на гражданские объекты.
В частности, в мае 2025 года в Дарницком районе Киева после атаки БПЛА зафиксировали серию взрывов. Враг мог использовать дроны для дистанционного разбрасывания кассетных боеприпасов, которые детонируют с задержкой.
Такие элементы реагируют на движение, свет или вибрацию, что делает их смертельными минами-ловушками.