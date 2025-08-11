ua en ru
В Шотландии горит известный туристический символ Эдинбурга - Артурс-Сит

Понедельник 11 августа 2025 11:10
Фото: Пожар над потухшим вулканом Артурс-Сит в Шотландии (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В воскресенье на потухшем вулкане Артурс-Сит, возвышающемся над столицей Шотландии Эдинбургом, вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что огонь быстро распространился по территории популярной среди туристов и местных жителей достопримечательности, а дым от него было видно за несколько километров.

Артурс-Сит - самая высокая точка Голируд-парка, расположенная неподалеку от шотландского парламента и конечной точки знаменитой Королевской мили Эдинбурга. Высотой около 250 метров над уровнем моря, это любимое место посетителей для осмотра панорамы города.

"Пожарные бригады работают на месте возгорания на Артурс-Сит, Голируд-парк, Эдинбург", - сообщила Шотландская пожарно-спасательная служба в соцсети X.

Полиция призвала водителей и пешеходов избегать района.

Август - пик туристического сезона в Эдинбурге, когда город принимает Международный художественный фестиваль, комедийный фестиваль Fringe, а в этом году еще и концерты в рамках тура воссоединения рок-группы Oasis.

Ранее РБК-Украина писало, что в Кордове произошел масштабный пожар в уникальной средневековой мечети Мескита, которая является одной из главных туристических достопримечательностей Испании, а также объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Огонь, который вспыхнул из-за короткого замыкания во время уборки, повредил часть крыши и стен, но памятник удалось спасти.

Также мы рассказывали, что в горах возле Коринфа, Греция, в конце июля 2025 года вспыхнул масштабный лесной пожар, из-за которого эвакуировали несколько населенных пунктов. С огнем боролись более 180 пожарных и авиация, но жаркая погода и рельеф затрудняют тушение.

