Уникальное наследие Средневековья в опасности - огонь уничтожил мечеть в Кордове

Уникальная средневековая мечеть в Кордове пострадала от масштабного пожара, угрожающего ее историческому наследию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тһе Guardian .

В пятницу, 8 августа 2025 года, в исторической соборной мечети Кордовы, известной как Мескита, произошел масштабный пожар.

Местные СМИ сообщили, что пожар вспыхнул, когда около 21:00 в одной из часовен произошло короткое замыкание в машине для уборки, а затем огонь распространился на крышу.

Огонь быстро охватил часть здания, в частности крыши и стены в восточной части, где расположены часовни Альмансора и Порта де Сан-Хосе, построенные в X веке.

Дым и пламя были видны из разных частей города, что вызвало беспокойство среди местных жителей и туристов.

Благодаря оперативной реакции пяти пожарных машин, подъемного крана и полиции, огонь удалось локализовать и полностью потушить менее чем за час. Но даже после тушения пожара спасатели продолжили охлаждать стены и крыши, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Мэр Кордовы, Хосе Мария Белидо, подтвердил, что памятник, занесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, уцелел, и отметил, что, к счастью, ситуация не переросла в катастрофу.

Мескита, построенная между VIII и X веками во время мусульманского правления Омейядов, является шедевром исламской архитектуры. После христианского завоевания в XIII веке она была преобразована в собор, сохранив элементы обеих религиозных традиций. Этот инцидент стал уже третьим случаем пожара в истории здания.

Сейчас Мескита остается одной из самых выдающихся архитектурных памятников Испании и продолжает привлекать миллионы туристов ежегодно.