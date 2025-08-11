ua en ru
Пн, 11 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Шотландії горить відомий туристичний символ Единбурга - Артурс-Сіт

Понеділок 11 серпня 2025 11:10
UA EN RU
У Шотландії горить відомий туристичний символ Единбурга - Артурс-Сіт Фото: Пожежа над згаслим вулканом Артурс-Сіт у Шотландії (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

У неділю на згаслому вулкані Артурс-Сіт, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters.

Повідомляється, що вогонь швидко поширився територією популярної серед туристів і місцевих мешканців пам’ятки, а дим від нього було видно за кілька кілометрів.

Артурс-Сіт - найвища точка Голіруд-парку, розташована неподалік шотландського парламенту та кінцевої точки знаменитої Королівської милі Единбурга. Висотою близько 250 метрів над рівнем моря, це улюблене місце відвідувачів для огляду панорами міста.

"Пожежні бригади працюють на місці загоряння на Артурс-Сіт, Голіруд-парк, Единбург", - повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба у соцмережі X.

Поліція закликала водіїв та пішоходів уникати району.

Серпень - пік туристичного сезону в Единбурзі, коли місто приймає Міжнародний мистецький фестиваль, комедійний фестиваль Fringe, а цього року ще й концерти в межах туру возз’єднання рок-гурту Oasis.

Раніше РБК-Україна писало, що у Кордові сталася масштабна пожежа в унікальній середньовічній мечеті Мескіта, яка є однією з головних туристичних атракцій Іспанії, а також об’єктом Світової спадщини ЮНЕСКО. Вогонь, який спалахнув через коротке замикання під час прибирання, пошкодив частину даху та стін, але пам’ятку вдалося врятувати.

Також ми розповідали, що у горах біля Коринфа, Греція, наприкінці липня 2025 року спалахнула масштабна лісова пожежа, через яку евакуювали кілька населених пунктів. З вогнем боролисяпонад 180 пожежників та авіація, але спекотна погода й рельєф ускладнюють гасіння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пожежа Шотландия
Новини
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Дрони вперше атакували Комі: росіяни скаржаться на "бавовну" на Ухтинському НПЗ (фото, відео)
Аналітика
Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Навіть Київ без черг: чому в садках менше дітей і чим це загрожує – бліц із МОН