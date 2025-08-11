У Шотландії горить відомий туристичний символ Единбурга - Артурс-Сіт

У неділю на згаслому вулкані Артурс-Сіт, що височіє над столицею Шотландії Единбургом, спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Reuters .

Повідомляється, що вогонь швидко поширився територією популярної серед туристів і місцевих мешканців пам’ятки, а дим від нього було видно за кілька кілометрів.

Артурс-Сіт - найвища точка Голіруд-парку, розташована неподалік шотландського парламенту та кінцевої точки знаменитої Королівської милі Единбурга. Висотою близько 250 метрів над рівнем моря, це улюблене місце відвідувачів для огляду панорами міста.

"Пожежні бригади працюють на місці загоряння на Артурс-Сіт, Голіруд-парк, Единбург", - повідомила Шотландська пожежно-рятувальна служба у соцмережі X.

Поліція закликала водіїв та пішоходів уникати району.

Серпень - пік туристичного сезону в Единбурзі, коли місто приймає Міжнародний мистецький фестиваль, комедійний фестиваль Fringe, а цього року ще й концерти в межах туру возз’єднання рок-гурту Oasis.