В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар: власти эвакуируют села
Во вторник, 22 июля в горах возле греческого города Коринф вспыхнул крупный лесной пожар, что заставило местные власти начать эвакуацию нескольких населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.
Пожар охватил густой сосновый лес и быстро распространился из-за жаркой погоды и сложного рельефа.
Что известно
По данным пожарной службы, с огнем борются более 180 пожарных, задействовано 15 самолетов и 12 вертолетов.
По состоянию на вечер вторника сообщений о погибших или пострадавших не поступало, но ситуация остается напряженной.
Температура во многих регионах страны достигла отметки 40°C, создавая особенно сложные условия для ликвидации пожаров. Огонь активно распространяется, а задымление затрудняет работу авиации.
Инцидент с пожарным вертолетом
В тот же день вблизи Афин пожарный вертолет упал в море во время забора воды для тушения другого масштабного пожара. Трое членов экипажа были спасены и доставлены в больницу.
Греция ежегодно страдает от масштабных лесных пожаров в летний период. В этом году пожарная служба уже зафиксировала десятки воз гораний в разных регионах страны.
Из-за изменения климата и засухи сезон стал еще более опасным.
Самым трагическим в новейшей истории остается пожар 2018 года в приморском городке Мати, когда более 100 человек погибли, пытаясь убежать от огня. Некоторые утонули, убегая в открытое море.
Масштабные пожары в Калифорнии
7 января в ряде районов Лос-Анджелеса одновременно вспыхнули шесть пожаров. За несколько дней площадь возгорания выросла до более 36 тысяч акров.
8 января в штате Калифорния было объявлено чрезвычайное положение. Байден отменил визит в Италию из-за необходимости руководить спасательными работами.
Только за ночь на субботу, 11 января, пожар распространился еще на 1000 акров.
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