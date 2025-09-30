ua en ru
Обстрел повредил инфраструктуру: УЗ предупредила о задержках поездов на севере

Вторник 30 сентября 2025 14:35
Обстрел повредил инфраструктуру: УЗ предупредила о задержках поездов на севере Иллюстративное фото: УЗ предупредила о задержках поездов на севере (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Во время ночного обстрела российская армия повредила железнодорожную инфраструктуру - задерживается ряд поездов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как сообщили в компании, последствия ночного обстрела до сих пор мешают вернуть поезда черниговского направления к привычному расписанию.

"Движение на нежинском направлении в течение дня обеспечивается с помощью резервных тепловозов, что увеличивает время в пути для рейсов из/в Чернигов, Сум и Шостки", - сказано в сообщении.

Обстрел 30 сентября

Утром вторника, 30 сентября, российская армия нанесла массированный удар по городу Бобровица, что в Черниговской области - там была повреждена энергетическая инфраструктура. Из-за обстрела возникли пожары - возгорание ликвидировали.

Известно, что из-за российского удара вводились изменения движения поездов на Черниговщине. В частности, ряд поездов из Киева в Нежин был или отменен, или курсирует со значительными задержками.

По данным Воздушных сил, оккупанты атаковали Украину 65 ударными беспилотниками с шести направлений. Большинство вражеских целей ликвидировали украинские силы ПВО.

