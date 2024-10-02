Шостка в Сумской области без воды и света: россияне разрушили объекты инфраструктуры

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николай Ногу в Facebook.

Он заявил, что 1 октября Шосткинскую общину атаковали российские "Шахеды". В городе работают аварийные службы.

"В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", - сообщил городской голова.

В Шостке воду подают по графику. В центральной части города:

6:30 - 9:00;

12:00 -14:00;

17:00 - 18:00;

20:00 - 22:00.

В другой части города:

6:30 - 9:00;

12:00 - 14:00;

17:00 - 20:00.

В Шостке открыли "пункты несокрушимости", где работают генераторы и можно зарядить гаджеты.