Шостка в Сумской области без воды и света: россияне разрушили объекты инфраструктуры
Россияне атаковали город Шостка Сумской области. В результате обстрела разрушен ряд объектов критической инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Шостки Николай Ногу в Facebook.
Он заявил, что 1 октября Шосткинскую общину атаковали российские "Шахеды". В городе работают аварийные службы.
"В результате атаки город и вся община остались без электроэнергии и воды. Остановлены лифты. С перебоями работает связь", - сообщил городской голова.
В Шостке воду подают по графику. В центральной части города:
- 6:30 - 9:00;
- 12:00 -14:00;
- 17:00 - 18:00;
- 20:00 - 22:00.
В другой части города:
- 6:30 - 9:00;
- 12:00 - 14:00;
- 17:00 - 20:00.
В Шостке открыли "пункты несокрушимости", где работают генераторы и можно зарядить гаджеты.
Ночная атака врага
В ночь на 2 октября российские оккупанты выпустили по Украине 32 ударных дрона. Силы ПВО уничтожили 11 "Шахедов", еще 10 беспилотников локационно потеряны. Четыре дрона вернулись в Россию. ПВО работала в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.
Россияне атаковали Одесскую область, под ударом были пограничный пункт и портовая инфраструктура. Из-за обстрела КПП "Орловка - Исакча" на границе временно был закрыт.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.