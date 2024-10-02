Обстрел Одесской области: под ударом КПП и портовая инфраструктура, есть раненые (фото)

Фото: оккупанты ударили по КПП и портовой инфраструктуре в Одесской области 2 октября (t.me/odeskaODA)

Российские войска атаковали КПП и портовую инфраструктуру в Одесской области. Ранения получили два водителя, один из них - иностранец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"На рассвете враг атаковал Измаильский район ударными беспилотниками", - рассказал он. Целью россиян, по данным главы ОВА, была припортовая и пограничная инфраструктура. "Двое мужчин, водители грузовиков, получили ранения. Один из них - гражданин Турции. В настоящее время пострадали в состоянии средней степени тяжести в больнице. Им оказывают всю необходимую помощь", - отметил Кипер. Последствия обстрела Одесской области 2 октября (t.me/odeskaODA) Кроме того, в результате атаки вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.