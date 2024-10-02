Пропуск через КПП на границе с Румынией остановлен из-за атаки РФ: что известно
В пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции. Причина - атака оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.
"В настоящее время в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00", - говорится в сообщении.
Таможенники просят при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.
Что известно об этом КПП
КПП "Орловка - Исакча" - это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией. Находится он в населенном пункте Орловка Ренийского района Одесской области.
Поромная переправа производит пропуск через государственную границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Кроме этого, совершить переход могут и пешеходы.
Обстрел РФ по Украине
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