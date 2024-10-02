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Пропуск через КПП на границе с Румынией остановлен из-за атаки РФ: что известно

Одесса, Среда 02 октября 2024 08:37
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Пропуск через КПП на границе с Румынией остановлен из-за атаки РФ: что известно Фото: пропуск через КПП на границе с Румынией "Орловка - Исакча" остановлен из-за атаки РФ (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В пункте пропуска "Орловка" временно приостановлены пропускные операции. Причина - атака оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную таможенную службу Украины.

"В настоящее время в пункте пропуска "Орловка" осуществляются меры по стабилизации функционирования после ночной атаки врага. Пропускные операции временно приостановлены до 11:00", - говорится в сообщении.

Таможенники просят при планировании поездки учитывать указанные обстоятельства.

Что известно об этом КПП

КПП "Орловка - Исакча" - это международный пункт пропуска между Украиной и Румынией. Находится он в населенном пункте Орловка Ренийского района Одесской области.

Поромная переправа производит пропуск через государственную границу для грузового, пассажирского и легкового транспорта. Кроме этого, совершить переход могут и пешеходы.

Обстрел РФ по Украине

Поздним вечером 1 октября стало известно, что россияне нанесли авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района Сумской области.

Уже после трех часов в Киевской области работали силы ПВО. В небе над регионом фиксировали вражеские дроны.

Позже, около 4:30, в Харькове раздался взрыв. По предварительным данным, враг атаковал город КАБом.

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