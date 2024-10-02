Россия выпустила по Украине более трех десятков "Шахедов": сколько сбили

Россия в ночь на 2 октября выпустила по Украине 32 дрона-камикадзе. Часть беспилотников удалось уничтожить, еще четыре "Шахеда" вернулись в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

Еще четыре "Шахеда" вышли из воздушного пространства Украины в направлении России.

В результате противодействия РЭБ 10 вражеских дронов локационно потеряно в северных и центральных областях.

Силы противовоздушной обороны сбили 11 ударных дронов. ПВО работала в Кировоградской, Одесской и Сумской областях.

Оккупанты выпускали дроны из нескольких направлений - Приморско-Ахтарск и Курск. Атаку отражали авиация, зенитно-ракетные подразделения, РЭБ и мобильные огневые группы.

Что еще известно об атаке РФ

Воздушные силы ВСУ еще вечером 1 октября сообщили о пуске и движении ударных дронов. "Шахеды" фиксировали в Полтавской, Сумской, Черкасской, Черниговской, Киевской, Одесской, Харьковской и Кировоградской областях.

Как известно, из-за ночной атаки в Сумской области были обесточены потребители.

Также на границе Украины с Румынией приостановил работу пункт пропуска после атаки дронов. Речь идет о КПП "Орловка - Исакча" в Одесской области.

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