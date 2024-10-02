Шостка у Сумській області без води та світла: росіяни зруйнували об‘єкти інфраструктури

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Шостки Миколу Ногу у Facebook.

У Шостці відкрили "пункти незламності", де працюють генератори і можна зарядити гаджети.

У Шостці воду подають за графіком. В центральній частині міста:

"Внаслідок атаки місто і вся громада залишились без електроенергії і води. Зупинені ліфти. З перебоями працює зв’язок", - повідомив міський голова.

Він заявив, що 1 жовтня Шосткинську громаду атакували російські "Шахеди". У місті працюють аварійні служби.

Нічна атака ворога

В ніч на 2 жовтня російські окупанти випустили по Україні 32 ударні дрони. Сили ППО знищили 11 "Шахедів", ще 10 безпілотників локаційно втрачені. Чотири дрони повернулися в Росії. ППО працювала у Кіровоградській, Одеській та Сумській областях.

Росіяни атакували Одеську область, під ударом були прикордонний пукнт та портова інфраструктура. Через обстріл КПП "Орлівка - Ісакча" на кордоні тимчасово був закритий.

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