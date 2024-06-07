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Шольц объяснил разрешение Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ

Пятница 07 июня 2024 01:38
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Шольц объяснил разрешение Украине использовать немецкое оружие для ударов по РФ Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о недавнем разрешении для Киева наносить удары вооружением, предоставленным Берлином, по территории страны-агрессора России. Так, глава правительства ФРГ отметил законное право Украины на самозащиту от вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

В ходе выступления в Бундестаге Шольц в четверг объяснил свое разрешение украинской стороне использовать немецкое оружие на территории РФ во время войны.

"Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться от нападений на свою территорию, на свои города и на своих граждан", - говорится в его заявлении для членов правительства.

Шольц добавил, что речь идет, в частности, и о российских обстрелах Харькова и области, и о постоянных ударах по приграничным районам в Украине.

"Это также касается атак, подобных тем, что были в районе Харькова, которые Россия осуществляет с позиций в приграничной зоне России", - сказал немецкий канцлер.

Что предшествовало

Напомним, на прошлой неделе после долгих раздумий федеральное правительство ФРГ разрешило Украине использовать немецкое оружие против целей на территории РФ, а именно в приграничной зоне страны-агрессора, то есть радиус поражения совсем невелик.

Позже Шольц заявил, что не считает, что применение Украиной немецкого оружия для поражения территории РФ может привести к эскалации.

Он добавил, что ранее такое "табу" было снято для Украины со стороны Вашингтона, и что президент США Джо Байден говорил о том, что речь идет "только о возможности защитить большой город, например Харьков".

Детальнее о том, кто еще предоставил Украине разрешение использовать их оружие против территории РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

Добавим, ранее канцлер Германии Олаф Шольц смягчил позицию о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus, которые довольно давно просит Киев у Берлина.

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