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Шольц: удары по России немецким оружием не приведут к эскалации

Вторник 04 июня 2024 09:05
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Шольц: удары по России немецким оружием не приведут к эскалации Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Применение Украиной немецкого оружия для поражения российской территории не приведет к эскалации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца, которого цитирует DW.

"Как сказал президент Соединенных Штатов Америки (Джо Байден, глава Белого дома, - ред.) - речь идет только о возможности защитить большой город, например, Харьков", - заявил канцлер.

По словам Шольца, решение о снятии ограничений на применение немецкого оружия было тщательно продумано в сотрудничестве с "друзьями и союзниками" Берлина. Более того, канцлер заверил в том, что никогда не позволил бы давление в его сторону с требованием о принятии "неправильного решения".

Снятие ограничения на применение западного оружия

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации союзники Украины активно помогают Киеву не только финансово или гуманитарно, но и военным вооружением. Последнее предоставлялось при условии, что оружие не будет применяться для поражения российских целей на территории страны-террориста.

В то же время после того, как Россия начала наступление в начале мая в Харьковской области, а также усиления массированных ударов по территории страны, большинство партнеров начали пересматривать свою позицию.

Подробнее о том, кто дал разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.

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