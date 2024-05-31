Германия позволила Украине бить по территории России не дальше 40 км, - СМИ

Германия разрешила Силам обороны Украины наносить удары по российской территории. При этом радиус поражения совсем небольшой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

Как отмечает Bild, немецкое оружие для ударов против российской территории можно применять только в Харьковской области.

"Вместе с нашими ближайшими союзниками и в тесном диалоге с украинским правительством мы постоянно адаптируем нашу поддержку к развитию войны", - заявил пресс-секретарь правительства Германии Штеффен Хебестрейт.

Для ударов по территории страны-террориста рассматриваются две системы вооружений Германии:

самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000;

бронированная ракетная система залпового огня Mars II.

"Радиус, по которому ВСУ может наносить удары немецким оружием на территории России, невелик: максимальная зона поражения целей за рубежом составляет не более 40 километров", - добавляет Bild.

Ограничение использования вооружения

С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации Запад активно помогал Украине вооружением, впрочем, при условии, что Киев не будет наносить поражения по российской территории. В последнее время все больше союзников начали пересматривать свою политику в этом отношении.

Подробнее о том, кто предоставил разрешение использовать их оружие против территории страны-террориста - в материале РБК-Украина.