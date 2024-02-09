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Шольц об интервью Путина: для нас еще более очевидно, что остаемся на стороне Украины

Пятница 09 февраля 2024 21:07
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Шольц об интервью Путина: для нас еще более очевидно, что остаемся на стороне Украины Фото: Олаф Шольц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Для Германии стала еще более очевидной приверженность Украине после того, как российский диктатор Владимир Путин отличился скандальными заявлениями в новом интервью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на канцлера Германии Олафа Шольца в Twitter.

"Российский президент высмеивает то, что на самом деле делает Россия в Украине, и приводит совершенно абсурдное обоснование причин этой войны. Для нас это еще более очевидно: мы по-прежнему на стороне Украины", - подчеркнул Шольц.

Интервью Путина

Напомним, сегодня, 9 февраля, в сети опубликовали интервью российского диктатора Владимира Путина американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

В интервью российский диктатор отличился рядом скандальных заявлений, а также в очередной раз пытался оправдать свое полномасштабное вторжение в Украину.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что подобное интервью не могло не быть спецоперацией.

Одним из наиболее скандальных заявлений Путина стало обвинение в адрес Польши, что она виновата в начале Второй мировой. Глава Кремля нафантазировал, что Варшава спровоцировала главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера, поскольку "оказалась несговорчивой".

В Польше уже отреагировали на эти обвинения. Глава МИД Радослав Сикорский заявил, что его шокирует трансляция российской пропаганды американским журналистом.

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