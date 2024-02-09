Шольц про інтерв'ю Путіна: для нас ще більш очевидно, що залишаємося на боці України

Для Німеччини стала ще більш очевидною прихильність до України після того, як російський диктатор Володимир Путін відзначився скандальними заявами в новому інтерв'ю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на канцлера Німеччини Олафа Шольца у Twitter .

"Російський президент висміює те, що насправді робить Росія в Україні, і наводить абсолютно абсурдне обґрунтування причин цієї війни. Для нас це ще більш очевидно: ми, як і раніше, на стороні України", - підкреслив Шольц.

Інтерв'ю Путіна

Нагадаємо, сьогодні, 9 лютого, у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна американському пропагандисту Такеру Карлсону.

В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення в Україну.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією.

Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна у початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".

У Польщі вже відреагували на ці звинувачення. Глава МЗС Радослав Сікорський заявив, що його шокує трансляція російської пропаганди американським журналістом.