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Шмигаль розповів, коли буде сформований його Кабмін

Новини » Політика     06.03.2020 - 11:30
Шмигаль розповів, коли буде сформований його Кабмін
Фото: Денис Шмигаль (Віталій Носач/РБК-Україна)

Глава уряду зазначив, що зараз він проводить співбесіди

Уряд буде сформований найближчим часом. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у ході години запитань до Кабінету міністрів у Верховній раді, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що зараз проводить співбесіди.

"Щодо формування уряду. На даний момент проводжу співбесіди, і уряд буде сформований невідкладно найближчим часом. Як тільки будуть підібрані відповідні правильні та якісні кандидатури", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, сьогодні у Верховній раді України пройшла перша година запитань до уряду під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Раніше він заявив, що готовий піти з посади, якщо не виправдає надії українців.

"Я піду з поста, якщо не виправдаю надій українців", - сказав Шмигаль.

Так, 5 березня Шмигаль провів перше засідання свого Кабміну. На засіданні розглядали технічні кадрові питання.

Підкреслимо, 4 березня Шмигаль став новим прем'єр-міністром України. Також Верховна рада затвердила склад його уряду. До цього нардепи проголосували за відставку уряду Олексія Гончарука.

У той же час у фракції "Слуга народу" тривають консультації з приводу кандидатів на вакантні посади міністрів. Як заявив президент Володимир Зеленський, вакантними залишаються 5-6 посад.

За словами ж самого прем'єра, залишаються вакантними посади чотирьох міністрів. При цьому він уточнив, що планується розширення ще двох напрямків.

Шмигаль уточнив інформацію щодо витрат з бюджету на окуповані території У Раді проходить перша година запитань до уряду Шмигаля
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